A Jobbik jövő héten írja ki a tisztújító kongresszust

2018. április 13. 14:03

A Jobbik elnöksége a jövő hét eleji ülésén írja ki a párt tisztújító kongresszusát - tájékoztatta Mirkóczki Ádám szóvivő pénteken az MTI-t.

A politikus cáfolta, hogy az elnökségben bárki elnöki jogkört kapott volna, s elmondta: Vona Gábor ügyvezető elnökként dolgozik. Lemondás esetén az elnökség, az elnök vagy alelnök mandátuma addig szól, amíg az újat meg nem választják - ismertette a szabályokat.



A szóvivő sajtóhírekre reagálva azt is kijelentette: nincs szó pártszakadásról a Jobbikban.



Az ellenzéki pártban kétévente esedékes a tisztújítás. Az alapszabály szerint bármelyik Jobbik-tag tehet szándéknyilatkozatot az indulásra, hivatalos elnök-jelölt azonban csak az lehet, akit az alapszervezetek legalább 20 százaléka támogat. Az alelnök-jelöltséghez 10 százalékos küszöb van, a tisztséget hatan tölthetik be.



Vona Gábor 2006. november 25. óta töltötte be a Jobbik elnöki tisztségét, lemondási szándékát a vasárnapi országgyűlési választás után jelentette be, másnap pedig azt közölte: nem méreti meg magát a Jobbik tisztújításán és listás parlamenti mandátumát sem veszi át.

MTI