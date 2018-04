Politikai menedékjogot kapott Costa Ricában Udrea

2018. április 13. 14:06

Ügyvédje szerint politikai menedékjogot kapott Costa Ricában Elena Udrea volt fejlesztési és turisztikai miniszter, Traian Basescu egykori államfő egyik legfőbb bizalmasa, akit első fokon tavaly hat év börtönbüntetésre ítéltek.

A hírt a volt politikus ügyvédje jelentette be a legfelsőbb bíróságon, amely pénteken tárgyalta másodfokon a szóban forgó ügyet. A politikai menedékjogot igazoló iratokat az ügyvéd mutatta be, miután Udrea többszöri idézés után sem jelent meg a bíróságon.



Őt tavaly márciusban ítélték el, ugyanis az ügyészek szerint több közbeszerzési eljárás során a szerződés értékének tíz százalékát kitevő kenőpénzt kért üzletemberektől, illetve az általa vezetett minisztérium törvénytelenül finanszírozott közpénzekből egy ökölvívógálát.



A pénteki tárgyaláson az egyik korrupcióellenes ügyész úgy nyilatkozott, hogy az ügyvéd csak egy kérésről tanúskodó papírt nyújtott be, amely szerint Udrea a közép-amerikai ország hatóságaihoz fordult a politikai menedékjog megszerzése végett.



Erre az időre ideiglenes tartózkodási engedélyt kapott, és az eljárás alatt élvezi az ottani hatóságok védelmét - magyarázta.



Udrea idén hagyta el az országot. A román média februárban figyelt fel arra, hogy a volt politikus nem jelent meg egy tárgyaláson. Akkor ügyvédje azt mondta, hogy Görögországba ment, de később kiderült, Costa Rica volt a célpontja.



Azóta több fénykép is megjelent az állapotos nőről, amint a közép-amerikai ország egyik strandján pihen. Elena Udrea a közösségi oldalon tett bejegyzéseiben közölte: nem bízik a román igazságszolgáltatásban, amely - mint írta - a hírszerzésnek van alárendelve, és úgy vélte, nem biztosítják számára a méltányos jogi eljáráshoz való jogot.



A volt miniszter politikai pályafutása 2005-ben kezdett látványosan felfelé ívelni, miután Traian Basescu az elnöki székbe került. Udrea akkor az elnök személyi tanácsadója lett, majd két minisztériumot is vezetett, Basescu pedig őt akarta megválasztatni 2013-ban, sikertelenül, az akkor még önálló pártként létező, Basescut támogató Demokrata Párt (PD) élére.



Udrea volt férje révén jelentős vagyonnal rendelkezik, ellene négy ügyben is bűnvádi eljárás folyik.

MTI