Április végén lesz a Magyar film napja

2018. április 13. 14:18

Vetítésekkel és programokkal ünnepli számos filmes szervezet, filmforgalmazó és országos mozihálózat is a Magyar film napját április 30-án.

A Magyar Nemzeti Filmalap felhívásban buzdította a mozikat, filmforgalmazókat, művelődési házakat, könyvtárakat, iskolákat és minden kulturális és oktatási intézményt, hogy saját szervezésű programokkal csatlakozzanak a hagyományteremtő ünnephez - közölte a szervezet pénteken az MTI-vel.



A programok lehetnek vetítések, találkozók, szakmai beszélgetések, játékos vetélkedők, vagy bármi, amivel a csatlakozó intézmények országszerte meg tudják szólítani a filmszerető közönséget. A már csatlakozott intézmények között van az Art Mozi Egyesület, a Budapest Film, a Cinema City, a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Filmakadémia, az Uránia Nemzeti Filmszínház és számos forgalmazó, vidéki művelődési ház és mozi.



A magyar film napjára a Magyar Nemzeti Filmalap Filmarchívum Igazgatósága a magyar filmtörténetet átölelő filmlistát tett közzé, amelyből a partnerek kiválaszthatják a vetíteni kívánt filmeket. A lista a felújított és digitalizált filmekkel folyamatosan bővül.



A Filmalap és az Uránia Nemzeti Filmszínház közös programsorozattal is ünnepel. Kiállítás készül A táncz című első magyar mozgókép fennmaradt jelenetfotóiból az Országos Széchenyi Könyvtár közreműködésével, valamint április 30-án délelőtt Dargay Attila Szaffi című rajzfilmje felújított változatának premierje lesz a Kedd Stúdió forgalmazásában. A gyerekeket filmrajzoló, képregény készítő és egyéb izgalmas foglalkozások várják.



A közelmúlt legnagyobb közönségsikere, a Kincsem is műsoron lesz, majd a magyar filmművészet előtt tisztelegve az 1918-ban Garas Márton rendezésében készült némafilmet, A tánczosnőt vetítik Darvas Ferenc zongorakíséretével. Este 35 milliméteres kópiáról Tímár Péter Csinibaba című zenés filmjét vetítik Gálvölgyi János, Galla Miklós, Nagy Natália, Molnár Piroska, Németh Kristóf, Reviczky Gábor, Igó Éva és Lázár Kati főszereplésével.



A magyar filmművészet megszületése óta eltelt csaknem 120 év minden időszakában nagy számmal voltak jelen olyan kiemelkedő tehetségű filmalkotók, akik magyar vagy külföldi pályájuk során világhírűvé tették a magyar filmet és a magyarországi filmgyártást. Az első magyar filmet, a Zsitkovszky Béla rendezésében készült A táncz című alkotást 117 évvel ezelőtt 1901. április 30-án mutatták be az Uránia Tudományos Színházban, a mai Uránia Nemzeti Filmszínházban, amelynek tetőterasza volt a forgatás helyszíne is egyben.



Ennek tiszteletére minden évben a magyar film nagy korszakai és alkotói előtt kíván tisztelegni a filmes szervezet A magyar film napján.



A programokhoz folyamatosan csatlakozhatnak az intézmények, szervezetek a Filmalap holnapján.

MTI