A horvát parlament ratifikálta az Isztambuli Egyezményt

2018. április 13. 22:22

A horvát parlament pénteken több mint kétharmados többséggel megszavazta a nők elleni, valamint a családon belüli erőszakról szóló Isztambuli Egyezmény ratifikálását. A jóváhagyást a horvát törvényhozás 151 képviselőjéből 110-en támogatták.

Andrej Plenkovic kormányfő a szavazás előtt megismételte korábbi nyilatkozatát, miszerint az egyezményt azzal az értelmező nyilatkozattal küldte a parlament elé szavazásra, hogy nem tartalmazza a genderelmélet kötelező bevezetését a horvát igazságügyi és oktatási rendszerbe, sem a házasság horvát alkotmányban foglalt meghatározásának megváltoztatását, valamint hogy a dokumentum megfelel a horvát alkotmányos rendnek.



"A konvenció lényege, hogy fellépjen a nők elleni és a családon belüli erőszakkal szemben" - húzta alá.



A dokumentum törvénybe iktatása ellen több tízezren tüntettek az elmúlt hetekben.



A konzervatív horvát kormány még a múlt hónapban döntött a megállapodás ratifikálása mellett. A dokumentum azonban komoly vitákat váltott ki a legnagyobb kormányzó pártban, a jobboldali Horvát Demokratikus Közösségben (HDZ), és a ratifikálást több konzervatív civil szervezet és a katolikus egyház sem támogatta.



A HDZ frakciójából távozott a klerikális, konzervatív párt, a Hrast egyetlen képviselője, és így a gyenge lábakon álló parlamenti többség is csökkent egy fővel, amely most csak eggyel több a szükségesnél. Továbbá a HDZ több parlamenti képviselője is előre jelezte, hogy nemmel szavaz.



A csekély parlamenti többséget jelzi, hogy a nemzetgyűlés pénteken szavazott Martina Dalic gazdasági miniszter menesztéséről is, aki ellen az ellenzéki pártok nyújtottak be bizalmatlansági indítványt Horvátország legnagyobb pénzügyi gondokkal küzdő vállalata, az Agrokor körül kialakult helyzet miatt. A tárcavezető maradása mellett 76 képviselő voksolt.



Az Isztambuli Egyezmény ratifikálását támogatta a legnagyobb ellenzéki párt, a Szociáldemokrata Párt (SDP), akárcsak a HDZ koalíciós partnerei, köztük a kisebbségi képviselők.

MTI