A világ élvonalába készül a magyar szinkronúszósport

2018. április 13. 22:24

Hosszú távon a világ élvonalába kerülés a célja a Magyar Szinkronúszó Szövetségnek, amely hétvégén országos bajnokságot, majd felnőtt világkupaversenyt és junior világbajnokságot is rendez.

Gyárfás Tamás, a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szervezet, FINA végrehajtó bizottságának tagja elmondta: miután a szervezeten belül ő a szinkronúszásért felelős bizottság vezetője, természetesen számíthatnak rá a magyarok, akikre a tavalyi sikeres világbajnokságot követően "rázúdult" a lehetőség, most pedig megkapják azt a támaszt, amit eddig nélkülöztek.



Iker Bernadett, a Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöke arról beszélt, hogy a tavalyi vizes világbajnokság rendkívül sikeres rendezése lehetőséget adott a sportágnak itthon a továbblépésére. Hozzátette, ennek, valamint Gyárfás Tamás segítségének is köszönhetően idén július 18. és 22. között junior világbajnokságnak, illetve előzőleg, május 18. és 20. között felnőtt világkupának adhat otthont a Duna Aréna.



Hozzátette, a magyar válogatott kiváló körülmények között készülhetett, a hazai tréningek mellett ezúttal egy dubaji edzőtáborban is részt vett az együttes, ahol napi nyolc és fél órán keresztül gyakorolt együtt.



Az újonnan megválasztott elnök - aki csak májusig vállalta a megbízatást, azt követően új elnöke lesz a szervezetnek - hangsúlyozta: a hosszú távú cél az, hogy jövőre a világbajnokságon előrébb lépjen a válogatott, 2020-ben pedig ott legyen a tokiói olimpián. "Szeretnénk bekerülni a világ élvonalába, ehhez szakmai munkára és sportdiplomáciára egyaránt szükség van, de összefogással sikerülhet" - jegyezte meg.



Natalja Taraszova szövetségi kapitány elmondta, a dubaji edzőtábor rendkívül hasznos volt, rengeteg apró részleten tudtak csiszolni a versenyzőkkel. Hozzátette, rendkívül fiatal, nagyon motivált válogatottról van szó, s bízik a jó eredményekben.



Balogh Sándor, a junior világbajnokság és a hétvégén sorra kerülő országos bajnokság szervezőbizottságának vezetője elmondta, a Duna Aréna átadás-átvétele már zajlik, a viadalokat az 5300 férőhelyesre csökkentett létesítményben rendezik meg.



Szántó Éva, a Bp2017 Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: fontosnak tartották, hogy egy olyan sporteseménynek, mint a tavalyi vizes vb, legyen megfelelő öröksége, a mostani szinkronúszó események pedig ennek az első állomásai. Kiemelte, a világkupán már 15 külföldi csapat jelezte részvételét, amely nagyszerű eredmény egy első alkalommal házigazda helyszínen. Mint elmondta, sok nézőt szeretnének a Duna Arénában látni, ezért rendkívül kedvező, 400 és 800 forintos áron lehet jegyeket vásárolni.

MTI