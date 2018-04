Pozitívra javította a lengyel osztályzatot a Standard & P

2018. április 14. 09:35

Felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az eddigi stabilról Lengyelország államadós-besorolásának kilátását pénteken a Standard & Poor's pénzügyi szolgáltató csoport globális minősítésekért felelős részlege (S&P Global Ratings), elsősorban a szilárd külső kereslet hajtotta erőteljes gazdasági növekedéssel indokolva a lépést.

A cég péntek este Londonban bejelentette azt is, hogy egyidejűleg megerősítette a devizában, illetve helyi valutában fennálló hosszú és rövid futamidejű lengyel szuverén adósság "BBB plusz/A-2", illetve "A mínusz/A-2" osztályzatait.



Az S&P Global Ratings közölte: a pozitív osztályzati kilátás növeli annak a valószínűségét, hogy a cég a következő 24 hónapban javítja a lengyel államadós-besorolásokat.



A kilátás pozitívra javításának indoklásában a hitelminősítő kiemelte, hogy a tavalyi 4,6 százalékos növekedés után - amely 2011 óta a leggyorsabb ütemű volt - 2018-ra is 4,5 százalék körüli reálnövekedést vár a lengyel gazdaságban. A cég a következő négy évben, évi átlagban 3,5 százalékos növekedésre számít Lengyelországban.



A S&P Global Ratings hangsúlyozta azt is, hogy a lengyel gazdaságnak komoly előnyei származnak az EU-tagságból. A cég adatai szerint a 2004-es csatlakozás óta az egy főre jutó lengyel hazai össztermék (GDP) az akkori érték 2,3-szeresére nőtt, a GDP-arányos exportérték csaknem 20 százalékponttal bővült, a beáramló portfolió- és működőtőke-befektetések állománya több mint a háromszorosára, a GDP-érték 64 százalékára emelkedett.



A hitelminősítő megjegyzi ugyanakkor azt is, hogy az alkotmánybíróság és egyéb igazságszolgáltatási testületek függetlenségének és hatáskörének csorbítását célzó legutóbbi döntések megterhelhetik a lengyel gazdaság hosszú távú növekedési kilátásait, mivel károsíthatják a tulajdonjog és a törvény előtti egyenlőség érvényesülésének befektetői megítélését.



Az S&P Global Ratings szerint a kereskedelmi bankok, a kiskereskedelmi hálózatok és a médiatársaságok adóztatási gyakorlatának sorozatos módosításai nyomán kialakult szélesebb körű intézményi bizonytalanság lehetett máris az oka a magánszektorbeli beruházási kiadások növekedésében tapasztalt tavalyi lassulásnak és a "kiábrándító" ütemű működőtőke-beáramlásnak, amelynek értéke a hitelminősítő becslése szerint 2017-ben a hazai össztermék 0,4 százaléka alá - a 2008-2014 közötti időszak éves átlagának kevesebb mint a negyedére - csökkent.



A Standard & Poor's - komoly meglepetést keltve a piaci szereplők és az elemzők körében - 2016 elején hasonló aggályaira hivatkozva minősítette le Lengyelország hosszú távú devizaadós-osztályzatát az addigi elsőrendű "A mínuszról" egy fokozattal a jelenleg is érvényes "BBB plusz"-ra.

MTI