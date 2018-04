Fapadost küld Budapestre az Air France

2018. április 14. 11:55

Budapesti járatot indít az Air France fiatalokat megcélzó diszkont-légitársasága, a JOON. A légifuvarozó október végétől a párizsi Charles de Gaulle-repülőtérről repül a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. Mint ismert, a Budapestről induló diszkontok a Párizstól másfél órára fekvő Beauvais légikikötőjét használják.

A jelenlegi napi három járatot a téli menetrendtől kezdődően az Air France helyett a JOON légitársaság üzemelteti majd a magyar és a francia főváros között. A járatok továbbra is a már megszokott átszállási lehetőségeket biztosítják az Air France és KLM útvonalhálózatára. Az Air France közleménye szerint – amelyet az Airportal.hu tett közzé – a JOON légitársaság új színt hoz a légitársaságok világába, szolgáltatásait a legújabb utazási trendeknek és igényeknek megfelelően alakították, ötvözve azt az Air France-hagyományokon alapuló, a légi közlekedés területén ismert minőségű szolgáltatásaival.

Az Air France tavaly ősszel jelentette be, hogy JOON néven új légitársaságot indít, amely a fiatal generációt célozza meg. A JOON rövid és hosszú távú járatokat is üzemeltet, 2018 nyarán Kairó, Fokváros, Fortaleza, Mahé, Mumbai és Teherán, valamint Európán belül Oslo, Róma, Nápoly és Isztambul került fel a cég útvonalhálózatára a 2017 őszétől indult Berlin, Barcelona, Porto, Lisszabon járatok mellé. A légitársaság szintén október végétől Párizsból a norvégiai Bergenbe is naponta repül majd.

magyaridok.hu