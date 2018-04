Theresa May: "sikeresnek tartjuk az akciót"

2018. április 14. 12:57

Theresa May brit miniszterelnök szerint még tart a brit királyi légierő (RAF) szíriai célpontokra mért hajnali légicsapásainak kiértékelése, a brit kormány azonban "bizodalommal" kijelentheti, hogy a bevetés sikeres volt. Az ellenzéki brit Munkáspárt vezetője "jogilag megkérdőjelezhetőnek" nevezte az akciót.

A konzervatív párti brit miniszterelnök a Downing Streeten tartott szombati sajtótájékoztatóján kifejtette: London számára egyértelmű, hogy kit terhel a felelősség a szíriai Dúma városában egy hete elkövetett vegyifegyver-támadásért, amelyre válaszul a nyugati szövetségesek az összehangolt szombati katonai műveletet végrehajtották.



May közölte: minden értesülést nem fedhet fel, de azt elmondhatja, hogy a múlt heti támadás estéjén több egybehangzó beszámoló szerint a szíriai rezsim helikopterét látták Dúma városa felett, és helyi források szerint egy hordóbombával hajtották végre a vegyi támadást.



A brit miniszterelnök hangsúlyozta: a szíriai ellenzéki erőknek nincsenek helikopterei, és hordóbombákat sem használnak, az Iszlám Állam nevű terrorszervezet pedig nincs jelen a térségben.



Hozzátette: megbízható hírszerzési adatok szerint a szíriai fegyveres erők illetékesei hangolták össze az április 7-én elkövetett támadást, amelyben a jelek szerint klórgázt használtak.



Theresa May elmondta: a csütörtöki kabinetülés meghallgatta a kormány jogi főtanácsadójának, nemzetbiztonsági főtanácsadójának és a vezérkar főnökének véleményét, és tájékoztatást kapott a legfrissebb hírszerzési adatokról.



A brit kormány mindezek alapján döntött úgy, hogy helyénvaló és törvényes a katonai fellépés a szíriai lakosság további szenvedésének enyhítése, a szíriai rezsim vegyifegyver-kapacitásának leépítése és a további vegyifegyver-használat elrettentése végett.



A miniszterelnök a délelőtti sajtótájékoztatón megismételte a katonai akciót bejelentő hajnali nyilatkozatának azt részét, amely szerint a nyugati szövetségesek fellépésének célja nem a beavatkozás volt a szíriai polgárháborúba, és nem volt cél a szíriai rendszerváltás sem.



A csapásmérés korlátozott, célzott és hatékony volt, olyan egyértelmű határok kijelölésével, amelyek kifejezetten az eszkaláció elkerülését és a polgári veszteségek megakadályozását szolgálták - hangsúlyozta a brit kormányfő.



Theresa May kijelentette: a szövetséges erők meghatározott és korlátozott számú célpontokat támadtak. Ezek között volt egy vegyifegyver-tároló és -gyártó létesítmény, egy vegyifegyver-kutatási központ és egy katonai bunker, amelynek része volt a vegyifegyver-támadásokban.



Az e célpontokra mért csapások és a bevetett tűzerő jelentősen visszaveti a szíriai rezsim képességét a vegyi fegyverek kutatására, fejlesztésére és bevetésére - mondta szombati tájékoztatóján a brit miniszterelnök.



Felidézte, hogy egy éve, az akkor elkövetett szíriai vegyifegyver-támadás után az Egyesült Államok csapást mért arra légitámaszpontra, ahonnan a támadás kiindult, de Bassár el-Aszad szíriai elnök rezsimje nem hagyott fel a vegyi fegyverek használatával. Ezért a szombat hajnali közös amerikai-brit-francia katonai akció mérete jelentősen meghaladta az egy évvel ezelőtti amerikai fellépését, és kifejezetten úgy tervezték meg, hogy nagyobb hatása legyen a szíriai rezsim vegyifegyver-használati képességére és hajlandóságára - fogalmazott Theresa May.



Jeremy Corbyn, az ellenzéki brit Munkáspárt vezetője szombati nyilatkozatában "jogilag megkérdőjelezhetőnek" nevezte a Szíriában végrehajtott brit akciót.



Corbyn szerint Theresa May miniszterelnöknek - ahelyett, hogy "Donald Trump (amerikai elnök) nyomdokaiban járna" - parlamenti jóváhagyást kellett volna kérnie a fegyveres erők bevetéséhez.



A brit kormánynak valójában ehhez nem kell kötelezően kikérnie a parlament jóváhagyását, de az íratlan politikai szokás mégis azt diktálja, hogy a brit haderő harcba küldését parlamenti döntés előzze meg.



Legutóbb 2013 nyarán merült fel a brit katonai beavatkozás Szíriában, de a londoni alsóház - általános meglepetésre - kis többséggel ugyan, de leszavazta ezt a kezdeményezést.

MTI