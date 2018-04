Erdogan üdvözölte a koalíció éjszakai légicsapását

2018. április 14. 17:10

Törökország helyesnek tartja a nyugati országok éjjeli légicsapásait Szíriában, amelyeket a Bassár el-Aszad szíriai elnök kormányerőinek állítólagos dúmai vegyifegyver-támadására válaszul hajtottak végre - mondta Recep Tayyip Erdogan török elnök szombaton a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) egy isztambuli rendezvényén.

"Bassár el-Aszad láthatja, hogy a szíriai ellenzéket sújtó embertelen támadásai nem maradnak megválaszolatlanul" - fogalmazott Erdogan.



A török államfő jelezte, hogy a mostani amerikai-brit-francia beavatkozásról Emmanuel Macron francia államfővel is egyeztet majd.



Erdogan nyilvános felszólalását megelőzően Theresa May brit miniszterelnökkel beszélt telefonon.



Az elnöki hivatal közleménye szerint May információkat osztott meg a török vezetővel az éjszakai szíriai hadműveletről. Erdogan leszögezte, hogy Törökország a kezdetektől fogva elítéli a vegyi fegyverek használatát. A török elnök hozzátette: Szíriában a tartós békéhez vezető egyetlen út a politikai megoldás. Erdogan hangsúlyozta, hogy a feszültségnek nem kellene tovább fokozódnia a térségben.



Binali Yildirim török kormányfő egy isztambuli beszédében szombaton azt nehezményezte, hogy a nyugati országoknak "csak akkor jut eszükbe felemelni a hangjukat, amikor Szíriában a rezsim vegyi támadást követ el". Többre van szükség, akik Szíriában megoldást akarnak elérni, azoknak ténylegesen felelősséget kell vállalniuk - tette hozzá.



Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter szombaton a dél-törökországi Antalyában újságíróknak nyilatkozva azt mondta, hogy Aszad már számos alkalommal vetett be vegyi fegyvert a lázadók ellen, tehát a nyugati országoknak sokkal korábban közbe kellett volna avatkozniuk. Cavusoglu rámutatott: minél hamarabb el kell indítani Szíriában a válság politikai rendezésének folyamatát. "Meg kell szabadulnunk az Aszad-rezsimtől" - hangoztatta.



Bekir Bozdag török miniszterelnök-helyettes és kormányszóvivő Twitter-fiókján szombaton azt is közölte, hogy az amerikai-brit-francia koalíció szombat hajnalban nem vette igénybe a dél-törökországi Incirlik légi támaszpontot. "Helytelen, hogy vegyi fegyver alkalmazása elégséges, ugyanakkor hagyományos fegyver használata nem elégséges feltétele a szíriai rezsim megbüntetésének" - fogalmazott Bozdag.



Törökország a mérsékelt arab ellenzéket támogatja a nyolcadik éve tartó szíriai polgárháborúban.



Amerikai, brit és francia harci gépek a civileket lehetőleg kímélő, célzott és pontos légicsapásokat hajtottak végre szombat hajnalban a szíriai hatalom különböző vegyifegyver-létesítményei ellen, miután Donald Trump amerikai elnök előtte nem sokkal elrendelte ezek megindítását.



A szíriai felkelők erődítményeként szolgáló, kelet-gútai Dúma város a múlt szombaton szenvedett állítólagos vegyi támadást.

MTI