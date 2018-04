Lavrov: elfogadhatatlan és jogellenes volt a támadás

2018. április 14. 21:08

Elfogadhatatlannak és jogellenesnek nevezte az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek a Szíriával szembeni katonai fellépését Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy szombati moszkvai tanácskozáson.

Valótlannak nevezte azt az amerikai állítást, amely szerint Damaszkusz akadályozta, hogy a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) szakértői eljussanak Dúmába, ahol a katonai csapást kiváltó április 7-i állítólagos vegyi támadás történt. Mint mondta, a misszió Bejrútból érkező tagjai a szíriai határon haladéktalanul megkapták a vízumot.



Lavrov szerint az Egyesült Államok és Franciaország is elhárította az orosz kérést, hogy küldjenek ők is szakértőket Dúmába. Az orosz diplomácia vezetője kijelentette, hogy Emmanuel Macron francia elnök a Vlagyimir Putyinnal folytatott pénteki telefonbeszélgetése során, titoktartási kötelezettségére hivatkozva, nem kívánta megosztani orosz hivatali partnerével azokat a "megcáfolhatatlan tényeket", amelyekkel a nyilvánosság előtt elhangzott állítása szerint Párizs bizonytani tudja, hogy Dúmában vegyi támadást követtek el.



Lavrov megígérte, hogy Oroszország fontos incidensek esetén nem fogja titokban tartani a nyugati országok előtt a rendelkezésére álló információkat.



A Szkripal-ügyről szólva Lavrov kijelentette: egy svájci független vizsgálat a salisbury-i merénylettel kapcsolatban BZ hatóanyag és annak prekurzorai nyomát fedezte fel, azok a vegyifegyver-tilalmi egyezmény szerinti második fegyverkategóriába tartoznak. Mint mondta, ez a szer az Egyesült Államok és Nagy-Britannia, valamint más NATO-országok arzenáljában is szerepelt, viszont a Szovjetunióban és Oroszországban nem állítottak elő és halmoztak fel ilyet.



Rámutatott, hogy a volt orosz-brit kettős ügynök és lánya ellen elkövetett gyilkossági kíséreltről készült részletes OPCW-jelentésben nem szerepel a "Novicsok" kifejezés (London szerint ilyen nevű idegméreggel kísérelték meg a merényletet, amellyel Moszkvát gyanúsította meg). Szavai szerint a dokumentum megerősítette a britek által bemutatott anyag vegyi képletét, amelyből az OPCW szakértői is vettek önálló mintát.



"Ott (a jelentésben) egy hosszú vegyi képlet szerepel, amely a mi szakértőink szerint olyan szerre utal, amelyet számos országban kidolgoztak, és amely nem képezi különösebb titok tárgyát" - mondta Lavrov.



"A klinikai kép inkább a BZ méreganyag alkalmazásának felel meg. E tények közül egy sem, és a BZ egyáltalán nem került említésre az OPCW szakértői által a végrehajtó tanácshoz beterjesztett zárójelentésben. Ezzel kapcsolatban azzal a kérdéssel fordulunk az OPCW-hez, hogy miért nem szerepel egy ilyen, a Spitz városban működő laboratórium szakembereinek következtetését tükröző információ a záródokumentumban" - tette hozzá.

MTI