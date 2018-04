NB I - Döntetlent játszott Debrecenben a Fradi - tabella

2018. április 14. 21:55

A listavezető Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a Debrecen otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 26. fordulójának esti zárómérkőzésén.

OTP Bank Liga, 26. forduló:

Debreceni VSC-Ferencváros 1-1 (1-1)



Nagyerdei Stadion, 10 841 néző, v.: Iványi gólszerzők: Könyves (37.), illetve Varga R. (8.) sárga lap: Tőzsér (35.), Takács (70.), illetve Leandro (71.), Otigba (81.)



DVSC: Nagy S. - Bényei, Kinyik, Szatmári, rna (Mészáros N., 90.) - Varga K., Jovanovic (Filip, 65.), Tőzsér, Bódi - Könyves, Tabakovic (Takács, 53.)



Ferencváros: Dibusz - Botka, Otigba, Blazic, Pedroso - Spirovski, Leandro - Varga R. (Moutari, 77.), Paintsil (Priskin, 90.), Nagy D. (Georgijevic, 83.) - Böde



A két csapat szurkolói remek hangulatot teremtettek, rangadóhoz méltó körülmények között kezdődött a mérkőzés. Az első gólra sem kellett sokat várni, a vendégek már a nyolcadik percben vezetéshez jutottak. A folytatásban is a Ferencváros akarata érvényesült, a debreceniek egyáltalán nem jelentettek veszélyt Dibusz kapujára. A félidő hajrájában aztán teljesen váratlanul Könyves bombagóljával egyenlített a DVSC.



A második félidő első negyedórája kiegyenlített játékot hozott, majd egyre inkább a Ferencváros került fölénybe, a zöld-fehérek többször is nehéz helyzetbe hozták a hazai védelmet, Böde fejesénél pedig a kapufa mentett. A folytatásban magára talált a Loki is, így az egyre feszültebb hangulatú mérkőzésen változatos játékot láthatott a közönség, gólt azonban már egyik csapat sem szerzett.

A listavezető Ferencváros és a vele azonos pontszámmal álló, második Videoton is döntetlent játszott a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 26. fordulójában, így nem változott a tabella élcsoportja.

OTP Bank Liga, 26. forduló:



Paksi FC-Swietelsky Haladás 1-2

Mezőkövesd Zsóry FC-Videoton FC 0-0

Újpest FC-Vasas FC 4-2

Puskás Akadémia FC-Budapest Honvéd 1-1

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Diósgyőri VTK 2-1

Debreceni VSC-Ferencváros 1-1



A tabella:



1. Ferencvárosi TC 26 16 7 3 56-23 55 pont

2. Videoton FC 26 16 7 3 55-25 55

3. Debreceni VSC 26 10 7 9 44-34 37

4. Újpest FC 26 9 10 7 35-34 37

5. Budapest Honvéd 26 10 6 10 41-44 36

6. Paksi FC 26 9 8 9 38-41 35

7. Swietelsky Haladás 26 9 3 14 29-41 30

8. Diósgyőri VTK 26 8 6 12 40-43 30

9. Puskás Akadémia 26 7 9 10 31-39 30

10. Balmaz Kamilla 26 6 9 11 29-38 27

11. Mezőkövesd Zsóry F 26 6 9 11 30-47 27

12. Vasas FC 26 7 5 14 32-51 26



A 27. forduló programja:

április 21., szombat:



Budapest Honvéd-Újpest FC 17.00

Vasas FC-Mezőkövesd Zsóry FC, Szusza Ferenc Stadion 17.00

Ferencváros-Paksi FC 17.00

Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia FC, Debrecen 17.00

Swietelsky Haladás-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 17.00

Videoton FC-Debreceni VSC, Felcsút 19.30

MTI