Új választásért demonstráltak Budapesten

2018. április 14. 22:10

Új, "tisztességes" választásért, valamint az ellenzék összefogásáért és közös jelöltállításáért demonstráltak szombaton Budapesten.

A "Mi vagyunk a többség! - Tüntetés a demokráciáért" címmel szervezett tüntetésen a felszólalók az Országház előtt a demokraták összefogását és egységet sürgettek a szabadságért, a demokráciáért, a jogállamért, a szabad sajtóért, valamint az ellenzéki pártok közös fellépésért a kormány leváltása érdekében.

Bejelentették, hogy követeléseik érdekében folytatják a tüntetést.



Lányi Örs, a tüntetés kezdeményezője egységre hívta fel a kormányt leváltani akarókat azt hangsúlyozva, ha nem így tesznek, elbukják a harcot.



Lukácsi Katalin, a Viszlát Kétharmad aktivistája szerint a Kossuth téren hazaszerető emberek tüntetnek, és azt mondta: legalább annyian vannak, mint akik a hatalomra szavaztak. Orbán Viktor "a mi miniszterelnökünk is, nekünk is felelős, a mi szolgálatunkra is fel fog esküdni" - hangsúlyozta, majd hozzátette: pártállásunktól függetlenül egyenrangúan mindenki a haza polgára.



Szendrő-Németh Tamás jogász, blogger arról beszélt, hogy a "fideszes demokrácia igazi természete" sem a gondolat-, sem a szólásszabadságot nem tűri meg. "Nem tudunk és nem is akarunk szabadság nélkül élni" - jelentette ki.

A Facebookon meghirdetett, ellenzéki pártok részvételével tartott demonstráció Budapesten, a Kossuth téren 2018. április 14-én. MTI Fotó: Mónus Márton



Gulyás Balázs, az internetadó elleni tüntetés szervezője szerint a Fidesz a hazugság, a gyűlölet, a félelem és a lopott vagyon pártja lett. Kijelentette: a választáskor "brutálisan lejtett a pálya", és, ha a Fidesznek "van becsülete", feloszlatja a parlamentet és új választást írnak ki.



A tüntetőkhöz intézett levelében Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely ellenzéki összefogással megválasztott polgármestere a korrupció és megfélemlítés nélküli Magyarország szükségességéért hívta összefogásra a demonstrálókat.



Homonnay Gergely, író, újságíró, tanár egyebek mellett új választási rendszert és a korrupciós ügyek feltárása érdekében Polt Péter legfőbb ügyész távozását követelte.



Gyetvai Viktor, a Független Diákparlament tüntetéseinek szervezője kijelentette: azért vannak itt, hogy közösen utasítsák el az elnyomást. Szerinte a megmozdulás "a kezdete annak a folyamatnak, ami reményt jelent" arra, hogy nem kell elmenni az országból, hanem itt nőhetünk fel, alapíthatunk családot, élhetünk békében, demokráciában, ahol "nem eredményez a gyűlöletpropaganda egy jól szervezett kisebbségből kétharmadot".



A demonstrálók az Operaháztól indultak, a Bajcsy-Zsilinszky utat és az Alkotmány utcát érintve az Országház elé vonultak. A tüntetők megtöltötték a Kossuth teret, az emberek egy része a környező utcákban állt.



A tüntetésen több ellenzéki párt képviseltette magát. A megjelent szimpatizánsok nemzeti színű, uniós zászlókat és Árpád sávos zászlókat, valamint maguk készítette transzparenseket lengettek. A tömegben látni lehetett Bajnai Gordont volt kormányfőt, Karácsony Gergelyt, az MSZP-Párbeszéd volt miniszterelnök-jelöltjét, Juhász Pétert, az Együtt elnökét, Szél Bernadettet és Hadházy Ákost, az LMP két társelnökét, valamint Vona Gábort, a Jobbik és Gyurcsány Ferencet, a DK elnökét.



Győrben mintegy 150-en vettek részt budapesti demonstráció mellett szervezett szimpátiatüntetésen.



Rokonszenvtüntetést tartott mintegy 300 londoni magyar is a szombati megmozdulással egy időben a kormányzati negyed főutcáján, a Whitehallon, a brit miniszterelnöki hivatalnak otthont adó Downing Streettel szemben.



Berlinben a magyar nagykövetség előtt nagyjából 120 ember tüntetett a Freie Ungarische Botschaft (Szabad Magyar Nagykövetség) nevű csoport szervezésében.

MTI Fotó: Balogh Zoltán

MTI