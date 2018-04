Egyre elterjedtebb a többnejűség Németországban

2018. április 15. 00:32

A mindennapok részévé vált a többnejűség és a gyermekekkel kötött házasság Nyugat-Európában. Az Unió28 csütörtöki műsorában több olyan esetet is bemutattak, amelyek egész Európában felháborodást váltottak ki, a német vagy a skandináv hatóságok mégsem tesznek ellenük semmit.

Dokumentumfilmben mutatta be a német Spiegel TV Ahmad A. életét, aki a németországi schleswig-holsteini Pinnberg környékén él két feleségével és hat gyermekével.

„Nemrég nyilatkoztam egy német tv-csatornának. Összeállítást készítettek a családról, és emiatt kellemetlenségeim adódtak a jobcenterben, ahonnan a pénzt kapjuk. De azt sem szeretném, ha otthon, Szíriában látnának bennünket. Az interneten keresztül már minden gyorsan megy” – mondta Ahmad a dokumentumfilmben.

A férfi nem dolgozik, családját segélyből tartja el, és egy német állam által biztosított kétszintes házban lakik két feleségével és hat gyermekével. De nem Ahmad az egyetlen migráns, aki poligámiát követ el. Egy másik szír férfi négy feleségével és huszonhárom gyermekével él, a német államtól pedig 30 ezer eurót, vagyis több mint 9 millió forintot kap havonta. Dániában pedig egy szír férfinek engedélyezték, hogy felesége és nyolc gyermeke mellé, másik két feleségét és tizenkét gyermekét is Európába hozza.

Sokan csak most realizálják a migráció következményeit

Az esetek kapcsán egyre többen döbbennek rá a migráció következményeire – mondta Deák Dániel a Figyelő főmunkatársa.

„Most szembesülnek igazából a nyugat-európai állampolgárok azzal, hogy a bevándorlók nem tudnak integrálódni, nem tudnak asszimilálódni, hanem igenis élik a saját kulturális szokásaik szerinti életüket, hozták magukkal azokat a hétköznapi szokásokat, amelyeket megszoktak a Közel-Keleten vagy Észak-Afrikában, és ugyanazt az életet fogják itt is élni Európában, mint ott. Tehát nem fognak beilleszkedni a keresztény kultúrkörbe, nem fogják azt a családmodellt támogatni, ami eddig Európában hagyományos volt, és a nőkkel szembeni erőszak, a nőkkel szembeni bántalmazások is ebbe a kategóriába tartozik” – fejtette ki.

Törvényellenes, de nem egyedi eset

Ahmadot többen feljelentették Németországban, például kiskorú megrontásáért is, ugyanis második felesége csupán 13 éves volt, amikor összeházasodtak Szíriában. Az asszony most a hetedik gyermeket várja. Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója szerint bár ez törvényellenes, de nem egyedi Európában.

„Súlyos problémák vannak például a kiskorúakkal kötött házasságok kapcsán is, hiszen Nyugat-Európában, ahogy Magyarországon is van olyan szabály, amely szerint nem feltétlenül kell a 18. életévét betölteni egy személynek ahhoz, hogy házasságot kössön egy nagykorúval. Szülői engedély esetén 16 éves kortól ez például Magyarországon lehetséges. De olyan beleegyezési korhatár meg szülői engedély sehol nincs Európában, ami indokolná vagy lehetővé tenné azt, hogy 12-13 éves lányokat 30-40 éves korukat túllépő férfiak feleségül vegyenek. Viszont erre számos példa van már most Nyugat-Európában” – részletezte Törcsi Péter.

Ahogy a többnejűségre is számos példa van, ami szintén törvényellenes Európában. Törcsi Péter szerint, bár egyértelműen bűncselekményről van szó, a nyugat-európai hatóságok mégis szemet hunynak az esetek felett.

„Németországban például egy szír menekült esetében engedélyezték, hogy második felesége is a családegyesítés jogcímén Németországba utazzon, és addig, ameddig a menekültstátuszt élvezi a többi családtag, addig a második feleség is. És ez nyilvánvalóan bigámia, a többnejűség, a többes házasság bűncselekmény minden normális demokráciában, Magyarországon, Németországban, a skandináv országokban is” – mondta Törcsi Péter.

„Nemcsak a most érkező migránsokkal van probléma”

Svédországban októberben engedélyezték egy 14 éves migráns lány és egy 25 éves férfi házasságát. A pár néhány hónapig élt együtt, utána a lány feljelentést tett nemi erőszakért. Deák Dániel, a Figyelő munkatársa szerint nem csak a most érkező migránsokkal van probléma.

„A második és a harmadik generációs migránsok még inkább a saját, korábbi hagyományaikhoz térnek vissza. Ezért van az iszlám radikalizmus, ezért van az, hogy keresik a gyökereiket, keresik azokat a szokásokat, amelyeket az őseik is vallottak. Ezért a második és a harmadik generációs migránsok ebben a tekintetben sokkal veszélyesebbek, mint az ide érkező bevándorlók” – magyarázta.

Deák Dániel hozzátette, nagy veszéllyel szembesül Európa, amelyre gyors választ kell adni. Svédországban például a parlament megszavazta, hogy a jövőben ne ismerjék el a más államokban kötött gyerekházasságokat.

