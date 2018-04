Galló: az MSZP végleg elvesztette váltópárti státuszát

2018. április 15. 12:25

Végleg elvesztette váltópárti státuszát az MSZP az országgyűlési választás eredménye szerint - mondta Galló Béla politológus az M1 aktuális csatornán vasárnap.

Kifejtette, a pártnak tartalékai sincsenek, sem a szavazóbázist, sem a személyi vagy gondolati innovációt tekintve, ismét kívülről hívták miniszterelnök-jelöltjüket is Karácsony Gergely személyében.



A politológus szerint a kudarcot szenvedett politikusok közül Vona Gábornak, a Jobbik lemondott elnökének vannak a legjobb esélyei az ellenzéki oldal átalakulása után.



Galló Béla úgy véli, az identitással kapcsolatos problémák talán az LMP-ben a legmélyebbek. Elitellenes, a 2010 előtti viszonyokkal élesen szemben álló pártként jöttek létre, de Schiffer András korábbi társelnök távozása meggyengítette az LMP-t, és azóta is ingadoznak a "hogyan tovább" kérdésében - fogalmazott.



A DK önálló frakciót alakíthat az Országgyűlésben, ezzel Gyurcsány Ferenc ambíciói valószínűleg megnőttek a baloldali vezér szerepének elnyerésére, de a politológus szerint a tényleges lehetőségei nem javultak. Ezt jelzi az is, hogy 500-600 ezer szavazatot várt a pártjának, de feleannyit kapott a DK, és ezt a plafont nem fogja tudni meghaladni - mutatott rá.



A politológus megfogalmazása szerint a jelenlegi ellenzéki pártstruktúra amortizálódott.

MTI - M1