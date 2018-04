A DK 40 választókerületben új választást követel

2018. április 15. 17:15

A Demokratikus Koalíció megtámadja az összes olyan választókerület eredményét, ahol jelöltjei indultak, de a hivatalos eredmény alapján nem nyertek – írja a Gyurcsány-párt közleményében, mint hozzáteszik, ez 40 körzetre igaz. A DK szerint „nincs kis csalás és nagy csalás, csak csalás van”, ezért a választások megismétlését követelik minden ilyen körzetben. Nyilván teszik ezt mindaddig, amíg Gyurcsány egyik jelöltje nem nyer.

A párt közleményében arról ír, a DK az elmúlt héten folyamatosan gyűjtötte az információkat a visszaélésekről, azt állítják, számos szavazókörben tapasztaltak szabálytalanságokat, például több szavazólap volt az urnákban, mint ahány szavazatot leadtak, emiatt megsemmisítették a szavazatok jelentős részét.

Állításuk szerint volt olyan szavazókör is, ahol tévesen rögzítették az eredményeket, ezek természetesen mind az ellenzéki jelöltek kárára történtek. Megjegyzendő, a DK és egyetlen más ellenzéki párt sem tett semmilyen hivatalos bejelenést visszaélésekről, csalásról.

A DK saját természetéből adódó ösztönnel rúg a határon túli magyarokba is a közleményben, akik állításuk szerint akár kétszer is szavazhattak, akár fiktív módon is. Mint fogalmaznak, ezek a tények összességében aláássák a választási folyamatba vetett bizalmat, és kétségessé teszik a választások eredményét minden választókerületben.

MTI nyomán