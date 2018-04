Alaptalanok a választási rendszerrel szembeni kifogások

2018. április 15. 21:19

Kiszelly Zoltán politológus és ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint alaptalanok a választási rendszerrel szembeni kifogások, mert az ellenzék két országos választáson is elfogadta ezt a szisztémát, továbbá nincs olyan választási rendszer, amelyben ne nyert volna a Fidesz-KDNP pártszövetség.

Kiszelly Zoltán az M1 aktuális csatornán vasárnap arról beszélt: bár az ellenzékből gondolkodtak a választás bojkottján, de végül elvetették. Megpróbáltak alkalmazkodni a választási szisztéma logikájához, ez a taktikai visszalépésekben, átszavazásokban nyilvánult meg, de nem sikerült nekik - tette hozzá. A Fidesz egységes tömböt tudott alkotni 2,8 millió szavazóval, az ellenzék felaprózódott - elemezte.



A szombati, új választásért tartott ellenzéki demonstrációról azt mondta: a magukat civilnek nevező aktivisták, "senki által meg nem választott civilek" le akarják cserélni az ellenzéki pártokat és politikusokat. Szerinte az a legfontosabb üzenete a tüntetésnek, hogy a "bukott ellenzéki politikusok és pártok" helyett ezek a civilek akarják egyben tartani ezt a szavazóbázist, amely viszont nem homogén tömeg.



Ifjabb Lomnici Zoltán a műsorban azt mondta: a tüntetés is egy rendkívül pregnáns példája annak, hogy milyen módon "virágzik" Magyarországon a demokrácia. Hozzáfűzte: nem a résztvevőket kell kritikával illetni, hanem a szervezőket, akik "valódi üzenetet nem tudtak átadni" és érdemi jogi megalapozottság nélkül követelnek újraszámlálást, új választásokat.



Hozzátette: már a balliberális médiumok sem állítják, hogy csalás történt volna a választáson.



Kiszelly Zoltán megjegyezte: az ellenzéki politikusok is azt mondják, hogy "rendszerszintű csalás" nem történt, bármennyire is voltak anomáliák, mint a számítógépes rendszer leállása a túlzott igény miatt.



Ifjabb Lomnici Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy nemcsak az egyéni körzetekben folyó versenyt nyerték meg a kormánypártok, hanem a listás eredmények is őket igazolják.

MTI - M1