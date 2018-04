Együtt kell működni a kelet-európai EU-tagországokkal

2018. április 15. 21:36

A működőképes Európai Unió (EU) érdekében szoros együttműködésre van szükség a közösség kelet-európai tagállamaival - mondta Olaf Scholz német alkancellár, pénzügyminiszter, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) megbízott elnöke egy vasárnapi lapinterjúban.

A Frankfurter Allegemeine Sonntagszeitung (FAS) című konzervatív vasárnapi lapban közölt interjúban arra a kérdésre, hogy elődje, Martin Schulz után ő is fel akarja-e építeni az európai egyesült államokat, kifejtette, hogy azoknak a pártján áll, akik szerint a konkrét problémák megoldásával kell foglalkozni. Megjegyezte, hogy a sok helyütt tapasztalható "Európa-szkepszis" talán nem annak tulajdonítható, hogy az EU-t túlságosan hatalmasnak tartják, hanem inkább annak, hogy "nem tűnik cselekvőképesnek ott, ahol cselekednie kellene".



Ezt a "tehetetlenséget éltük meg a migráció kérdésében 2015-ben", és az euróövezeti pénzügyi válságban is sokáig tartott a helyes válaszok megtalálása. Ezen változtatni kell, hogy "mindenki azonnal felismerhesse, miért releváns Európa az ő életében is", függetlenül attól, hogy egy nyugatnémet nagyvárosról vagy egy dél-németországi faluról van szó.



"Természetesen, ott is" - mondta arra a kérdésre, vajon ezt kell-e elérni Magyarországon is, ahol a FAS szerint az "Európa-szkeptikus" Orbán Viktor nagy választási győzelmet aratott. Hozzátette, hogy "egy működőképes Európához szoros együttműködésre van szükség a kelet-európai tagállamokkal", gondoskodni kell arról, hogy ezek a "fiatal demokráciák" jól megtalálják a helyüket a közösségben.



El kell érni, hogy Lengyelország, a balti államok és a térség többi országa támaszkodhasson az EU-ra, biztonsági kérdésekben is. "Ez az előfeltétele annak, hogy ragaszkodhassunk a jogállami elvek feltétlen betartásához" - mondta az SPD megbízott elnöke.



Hasonlóan fogalmazott egy másik vezető szociáldemokrata politikus, Heiko Maas külügyminiszter is, aki a Der Spiegel című hírmagazin hétvégi számában megjelent interjúban kiemelte: döntő jelentőségű, hogy sikerül-e "kelet-európai szomszédainkat bent tartani az EU-ban", ezért nem szabad azt a látszatot kelteni, mintha "kétosztályos Európa" lenne, amelyben egyesek lemaradnak és nincs semmi szerepük, "különben ezekben az országokban az Európa-ellenes hangokat segítjük, és egyre fogékonyabbá tesszük őket a megosztási kísérletekre".



Hozzátette: "csak akkor tudunk komolyan beszélni a kelet-európaiakkal a változásokról, ha az az érzésük, hogy továbbra is az EU-ban akarjuk tartani őket". Világossá kell tenni, hogy "akarunk titeket, szükségünk van rátok" - fogalmazott a német külügyminiszter.



"Varsói bemutatkozó látogatásomon elmondtam: nem akarok vitát folytatni arról, hogy az EU-s költségvetésből teljesített kifizetéseket a jövőben a jogállamiság kérdéseitől is függővé tesszük" - emelte ki Heiko Mass.



Nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy ezt fenyegetésnek szánja-e. Mint mondta, egyértelművé kell tenni, hogy nem történhetnek meg olyan "dolgok, amelyek alapvetően ellentétesek az európai értékekkel".

MTI