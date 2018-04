Washington újabb szankciókat jelent be Oroszország ellen

2018. április 16. 00:14

Az Egyesült Államok várhatóan újabb szankciókat léptet életbe Oroszország ellen Szíria miatt - jelentette be Nikki Haley, amerikai ENSZ-nagykövet vasárnap.

Nikki Haley a CBS televízió Szemben a nemzettel című, vasárnap délelőtti politikai vitaműsorában közölte: Steve Mnuchin pénzügyminiszter hétfőn jelenti be az Oroszországot sújtó újabb szankciókat.



Érvelésében az ENSZ-nagykövet kifejtette: Moszkva változatlanul támogatja Bassár el-Aszad szír elnököt és rendszerét, ideértve a vegyifegyver-programot is. Haley közlése szerint a várható szankciók mindazon orosz vállalatokat érintik majd, amelyeknek bármiféle közük volt a szír vegyifegyver-programhoz, akár csupán berendezések eladása, szállítása révén is.



A péntekről szombatra virradóra végrehajtott légi csapásokról Haley azt mondta: céljuk "nem háború megindítása" és "emberek legyilkolása" volt.



"Nem keressük a háborút, ez az utolsó dolog, amit az elnök akarna" - fogalmazott. Ugyanakkor kizárta az Aszad elnökkel folytatandó közvetlen tárgyalások lehetőségét. Aszad "nem éri meg", hogy tárgyalásokat folytassanak vele" - mondta. Leszögezte, hogy Washington "korábban minden diplomáciai eszközt igénybe vett, de most már a cselekvésnek jött el az ideje".



"Ezen a ponton nem akarunk többé közvetlen tárgyalásokat Szíriával" - fogalmazott, de hozzátette, hogy a szíriai helyzet rendezéséről folyó genfi tárgyalásokon az Egyesült Államok változatlanul jelen lesz. Az interjúban a nagykövet megismételte a Pentagon (védelmi minisztérium) szombati állásfoglalását, miszerint az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország által együttesen végrehajtott légi csapások célja a szír vegyifegyver-program infrastruktúrájának szétzúzása volt. "Évekre vetettük vissza a vegyifegyver-programjukat" - fogalmazott, szó szerint megismételve Kenneth McKenzie altábornagynak, a vezérkari főnökök egyesített bizottsága igazgatójának szavait, amelyek a Pentagon szombati sajtótájékoztatóján hangzottak el.



Nikki Haley leszögezte: Damaszkusz mindmostanáig visszautasította, hogy tárgyalóasztalhoz üljön, de "most Oroszországon a sor, hogy rábírja Szíriát a tárgyalásokra".

MTI