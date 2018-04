Macron: Franciaország nem hirdetett háborút Szíria ellen

2018. április 16. 00:17

Franciaország nem hirdetett háborút Szíriában Bassár el-Aszad elnök ellen - jelentette ki vasárnap este a francia államfő a szíriai vegyifegyver-létesítmények ellen az amerikai, brit és francia harci gépek által előző nap végrehajtott, célzott légicsapásait illetően.

Emmanuel Macron emlékeztetett arra, hogy Párizs továbbra is "inkluzív politikai megoldásra" törekszik a szíriai háborúban a válság valamennyi szereplőjének bevonásával.



A katonai beavatkozás annak a politikának a keretében történt, amely Franciaország számára alapvetően az Iszlám Állam dzsihadista szervezet elleni küzdelmet jelenti, azt követően pedig politikai megoldás elérését Szíriában - hívta fel a figyelmet Emmanuel Macron.



"A hadművelet katonai szempontból sikeres volt, a (rezsim) vegyifegyver-kapacitása megsemmisült (...) a nemzetközi közösség lépett fel" - hangsúlyozta a francia köztársasági elnök a BFM hírtelevízió és a Médiapart oknyomozó portál - a párizsi Chaillot Színházból közvetített - közös műsorában arra a kérdésre, hogy legitim módon lépett-e fel az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország az ENSZ felhatalmazása nélkül.



"Az ENSZ Biztonsági Tanácsának három állandó tagja avatkozott be a nemzetközi legitimitás legszigorúbb keretében, a vegyi fegyverek használatát tiltó egyezmények megsértése miatt anélkül, hogy háborút hirdetett volna Bassár el-Aszad rezsimje ellen" - tette hozzá Emmanuel Macron.



"Nagyon pontosan céloztuk a nemzetközi joggal ellentétes vegyifegyver-létesítményeket és semmilyen kárt nem okoztunk az oroszoknak" - hangsúlyozta a francia elnök.



Emmanuel Macron megerősítette, hogy a légicsapások nem jelentenek hadüzenetet Szíria ellen, a hét éve tartó konfliktusból Franciaország továbbra is a politikai megoldást látja kiútnak, és egyelőre nem sürgeti Bassár el-Aszad elnök távozását sem.



A francia elnök azt is jelezte, hogy az "inkluzív politikai megoldás" érdekében mindenkivel párbeszédet akar folytatni.



"A tartós megoldás eléréséhez beszélni kell Iránnal, Oroszországgal, Törökországgal" - fogalmazott Emmanuel Macron, aki szeretné elmozdítani a megmerevedett diplomáciai törésvonalakat a tehetetlen nyugati hatalmak és Oroszország között az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) keretében folytatott tárgyalásokon. A BT-ben Oroszországnak vétójoga van, miközben párhuzamos diplomáciát folytat a helyzet rendezésére az asztanai folyamat keretében.



A francia elnök üdvözölte, hogy a légicsapásokkal sikerült az Ankara és Moszkva közötti egységet megtörni.



"Ezekkel a légicsapásokkal és ezzel a beavatkozással a témában leválasztottuk az oroszokat a törökről. A törökök elítélték a vegyi fegyverek használatát és támogatták hadműveletünket" - emlékeztetett a francia elnök, aki szeretné bevonni a diplomáciai folyamatokba a szíriai rezsim két legfőbb szövetségesét, Oroszországot és Iránt is.



"Célom, hogy legalább arról meggyőzzem az oroszokat és a törököket, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek" - hangsúlyozta.



Azt is elmondta, hogy a szíriai légicsapásokról már múlt vasárnap döntött, miután a tavalyi májusi megválasztását követően ígéretet tett arra, hogy vegyi fegyverek használata esetén a francia hadsereg be fog avatkozni.



Emmanuel Macron megerősítette: sikerült meggyőznie Donald Trump amerikai elnököt arról, hogy az amerikai erők hosszú távon jelen maradjanak Szíriában.



"Tíz napja Trump elnök azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak ki kell vonulnia Szíriából. Meggyőztük, hogy szükséges maradnia, és biztosíthatom önöket arról, hogy tényleg meggyőztük arról őt, hogy hosszú távon kell maradni" - mondta a francia elnök.

MTI