Új kampányszervezet alakult a Brexit-népszavazásért

2018. április 16. 01:07

Új kampányszervezet alakult vasárnap Londonban színészek, ismert közéleti személyiségek, politikusok és üzleti vezetők részvételével annak kiharcolására, hogy népszavazás dönthessen a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről.

A People's Vote - a Nép szavazata - nevű csoport vasárnap este tartott kampányindító nagygyűlésén a szervezők szerint legalább 1200-an vettek részt, köztük mindkét nagy parlamenti erő, a kormányzó Konzervatív Párt és az ellenzéki Munkáspárt több alsóházi képviselője.



A főszervező, az X-Men és a Star Trek sorozatokból is világszerte ismert színész, Sir Patrick Stewart a The Independent című brit hírportálon vasárnap megjelent, a kampánycsoport megalakulása elé időzített cikkében azt írta: 1940-ben született, és a háború súlyos sebeit viselő Nagy-Britanniában nőtt fel. Ezért élete legboldogabb napja 1973. január 1. volt, amikor Nagy-Britannia belépett az akkori Európai Gazdasági Közösségbe, mert akkor érezte először úgy, hogy a két világháború brutalitása soha nem ismétlődhet meg.



Sir Patrick szerint a brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott - a kilépést pártolók által szűk, 51,9 százalékos többséggel megnyert - népszavazás óta sokan, köztük a konzervatív párti brit kormány is összehangolt erőfeszítéseket tesznek a Brexitről folyó vita elhallgattatására, "azt mondogatják, hogy a Brexit-folyamat visszafordíthatatlan, és senkinek nem kell aggódnia a költségek, a kilépés bonyolult mivolta, a megszegett ígéretek miatt".



"Erre mondjuk, hogy ez így nem jó, hazánk jövője a tét, és nem fogunk ölbe tett kézzel ülni. Ha kilépünk az EU-ból, a Brexit évtizedekre átformálja az ország jövőjét, és ezért akarjuk, hogy a nép voksa döntsön a végleges (kilépési) megállapodásról" - áll Sir Patrick Stewart vasárnapi programadó írásában.



A vasárnap esti alakuló nagygyűlésen ő is, és sok más résztvevő is hangsúlyozta, hogy nem a brit EU-tagságról akarnak újabb népszavazást, hanem a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről.



Theresa May brit miniszterelnök tavaly március 29-én jelentette be, hogy aktiválta a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyét, amely a kilépési folyamatot szabályozza. A cikkely alapján - hacsak a kilépési szerződés korábbi dátumot nem állapít meg, de ezzel sem Londonban, sem Brüsszelben nem számolnak reális lehetőségként - az Egyesült Királyság EU-tagsága az aktiválás bejelentése után két évvel, vagyis 2019. március 29-én éjfélkor mindenképpen megszűnik, akkor is, ha addig nem születik megállapodás a távozás feltételrendszeréről.



A legfrissebb felmérések szerint ugyanakkor mérhető valamelyes eltolódás azok javára, akik hibának tartják az EU-tagságról rendezett 2016-os referendum eredményét.



A legnagyobb brit közvélemény-kutató, a YouGov legutóbbi átfogó vizsgálata kimutatta, hogy jelenleg a brit választók 45 százaléka tartja rossz döntésnek a kilépést az EU-ból, 42 százalék helyesli.



A YouGov szakértői hangsúlyozták, hogy tavaly óta enyhe ütemben, de egyértelműen növekszik a Brexitet hibának tekintők tábora.



A jelenlegi konzervatív párti brit kormány azonban mereven elveti bármiféle újabb népszavazás gondolatát. Hivatalosan a Munkáspárt jelenlegi vezetése sem támogatja az erre irányuló kezdeményezéseket, jóllehet a párt korábbi vezetője, Tony Blair volt miniszterelnök szintén kampányt folytat annak eléréséért, hogy a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről ismét a választók mondhassanak véleményt.



Blairt e törekvésében támogatja közvetlen hivatali elődje, Sir John Major volt konzervatív párti kormányfő is.

MTI