Brüsszeli szóvivő a Soros-látogatásról

2018. április 16. 13:58

Az Európai Bizottság ajtaja mindenki előtt nyitva áll, ez vonatkozik a civil szervezetek képviselőinek látogatására is - jelentette ki Alexander Winterstein, az Európai Bizottság helyettes szóvivője brüsszeli sajtótájékoztatóján hétfőn.

A szóvivő a milliárdos Soros György hétfői, az uniós bizottság alelnökével folytatott megbeszélésének részleteit firtató újságírói kérdésre válaszolva elmondta, a biztosokkal tartott találkozók ténye minden esetben nyilvános, hozzáférhetőek az interneten is elérhető bizottsági naptárban is. A bizottság a legnagyobb átláthatóság pártján áll, nincs takargatnivalója - tette hozzá.



Winterstein emlékeztetett arra, hogy a bizottság pénteken már nyilatkozott Soros György brüsszeli megbeszéléseivel kapcsolatban. Az akkor nyilatkozó szóvivő, Margarítisz Szkínász hangsúlyozta, hogy Soros György és Frans Timmermans nagyon régóta ismerik egymást, és rendszeresen folytatnak egyeztetéseket az Európai Uniót érintő témák széles köréről. Az eszmecserék a bizottság álláspontja szerint egyebek mellett arra adnak lehetőséget, hogy megbeszéljék, hogyan lehetséges összetartani az uniós tagországokat.



Frans Timmermans még február elején - egy újságírói kérdésre válaszolva - közölte, hogy a Soros Györggyel folytatott, mintegy húsz éve tartó együttműködés előremutató. A megbeszéléseken hangsúlyt kap a jogállamiság, a nyitott társadalmak és a demokrácia melletti határozott elkötelezettség. A legalább két évtizedes múltra visszatekintő tárgyalások alkalmával rendszerint ugyanazok a témák kerülnek elő: hogyan lehet megerősíteni Európa egységét. Timmermans aláhúzta: ez nagy feladat, s Európa megosztottságának felszámolása mellett kötelezte el magát Soros György is.

Ismét Brüsszelben tárgyalt Soros György

Brüsszelben tárgyal hétfőn Soros György Frans Timmermansszal, az Európai Bizottság első alelnökével. A holland szociáldemokrata politikus a bevándorlás és a kvóták lelkes támogatója, és régóta bírálója a magyar polgári kormánynak – hangzott el az M1 Híradójában.

Mint kiderült, sem a találkozó, sem pedig az azt megelőző kézfogás nem volt nyilvános a sajtó számára, így az sem derült ki pontosan, hogy Soros György mikor hagyta el az Európai Bizottság épületét – tájékoztatott az M1 tudósítója.

Azt is elmondta, feltűnően gyakran fogadják Soros Györgyöt Brüsszelben, legutóbb február elején járt ott. A Transparency International az Európai Bizottság adatai alapján összeállított egy listát ezekről a látogatásokról. E szerint a Juncker-bizottság 2014-es hivatalba lépése óta a Soros György által létrehozott Nyílt Társadalom Európai Politikai Intézet 52 találkozót bonyolított le az Európai Bizottságban, amely azt jelenti, hogy havonta fogadták az intézet képviselőit, beleértve Soros Györgyöt is.

Hivatalos tájékoztatások szerint ezeken a megbeszéléseken rendszerint Európa egységéről van szó, de több találkozón Magyarországról is tárgyaltak: 2017 márciusában például a magyarországi helyzetről, 2017 júniusában pedig a civilek átláthatóságáról szóló törvényről esett szó – jegyezte meg a tudósító.

MTI - hirado.hu - M1 Hiradó