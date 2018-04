Hollik: Soros meg akarja büntetni Magyarországot

2018. április 16. 15:08

Soros György azért érkezett Brüsszelbe, hogy megbüntesse Magyarországot; nem tudja elfogadni és nem is veszi tudomásul a magyar választások eredményét - mondta Hollik István KDNP-s politikus hétfőn az MTI-nek.

Rámutatott: Soros György hétfőn az Európai Bizottság "nyíltan bevándorláspárti alelnökével", Frans Timmermansszal tárgyalt. Mivel a tárgyalás zárt ajtók mögött folyt, elvárják, hogy hozzák nyilvánosságra, miről egyeztettek - tette hozzá a kormánypárti politikus.



Megjegyezte, a zárt ajtó okán is lehet arra következtetni, hogy arról egyeztettek: a választások után miként fokozzák a nyomást Magyarországra, hogy "ránk erőltessék" az akaratukat.



Hollik István kiemelte: az egyik ilyen eszköz a múlt héten bemutatott "Soros-jelentés". A Magyarországot elítélő jelentéssel akarnak minket zsarolni, hogy fogadjuk be a migránsokat és fogadjuk el a kötelező kvótát - vélekedett.



Kijelentette: április 8-án azonban a magyarok óriási többséggel döntöttek arról, hogy nem kérnek a bevándorláspárti politikából, az új kormány pedig a választók elsöprő többségének támogatásával küzd továbbra is a bevándorláspárti politika ellen és megsokszorozott erővel fog ellenállni az ilyen és ehhez hasonló támadásoknak.

MTI