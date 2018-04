Május végéig tilos keszegféléket kifogni

2018. április 16. 18:03

Hamarosan ívnak a keszegfélék, ezért április 16-án elkezdődik a garda, a domolykó, a jászkeszeg, a szilvaorrú keszeg, a paduc és a márna fajlagos fogási tilalmi ideje, ami május 31-én éjfélig tart - figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a honlapján.

A hivatal arra is felhívja a horgászok és halászok figyelmét, hogy a fajlagos fogási tilalmi idő alá tartozó halakat, valamint azokat, amelyek beazonosítása nem egyértelmű, a fogást követően haladéktalanul és kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe, akkor is, ha sérült, beteg vagy elpusztult.



Április 27-ig még tart a balin, a sügér és a fogassüllő fajlagos tilalmi ideje is, a kősüllő pedig egészen június 29-ig védelmezett, ezért ezeknek a halfajoknak a horgászata tilos - emlékeztet a Nébih.

MTI