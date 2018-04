Oroszország nem manipulálta a vegyi támadás helyszínét

2018. április 16. 18:05

Oroszország nem manipulálta a szíriai Dúma városra mért állítólagos vegyi támadás helyszínét - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a BBC brit közszolgálati műsorszórónak adott, a BBC által hétfőn előzetesen ismertetett videóinterjújában.

"Garantálhatom, hogy Oroszország nem manipulálta a helyszínt" - szögezte le az orosz diplomácia vezetője.



Lavrov vélhetően Kenneth Ward amerikai nagykövetnek a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) hétfői hágai rendkívüli zárt ülésén tett kijelentésére reagált. Ward ugyanis azt mondta: az Egyesült Államok úgy tudja, hogy orosz szakértők elmentek arra a dúmai helyszínre, amelyet április 7-én vegyifegyver-támadás ért, és elképzelhető, hogy manipulálták azt.



Az orosz külügyminiszter ismételten cáfolta, hogy Dúma ellen vegyi fegyvereket vetettek volna be április 7-én, hangoztatva, hogy semmilyen bizonyíték nem támasztja alá az erre vonatkozó állításokat.



"Nem lehetek illetlen más államok vezetőivel, de - őszintén szólva - minden bizonyíték, amelyeket a nyugati országok emlegettek, a közösségi hálók és a nemzetközi sajtó jelentésein alapszik" - cáfolta Lavrov a nyugati közléseket közléseit a vegyi támadásról.



Az orosz külügyminiszter szerint nem támadás, hanem egy "megrendezett" esemény történt.



Lavrov furcsállta azt, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei éppen egy nappal azelőtt hajtottak végre légi csapásokat szíriai célpontok ellen, hogy a nemzetközi vizsgálóbizottság tagjai megérkeztek volna az állítólagos vegyi támadás helyszínére. Kijelentette, hogy a Szíriára kilőtt több mint száz rakéta kétharmada nem talált célba.



Az orosz külügyminiszter megjegyezte ugyanakkor,hogy az Egyesült Államok és Oroszország között a konfliktus elkerülése érdekében létrehozott kommunikációs csatorna működik, a két hatalom nem került konfrontációs helyzetbe. Mindazonáltal nehezményezte, hogy Oroszország és a Nyugat a hidegháborús helyzetnél is súlyosabb elé néz, mert hiányzanak a kommunikációs csatornák a két oldal között.



A BBC arról is beszámolt, hogy a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) nemzetközi vizsgálói továbbra sem férhetnek hozzá az állítólagos vegyi támadás helyszínéhez. A brit műsorszóró értesülései szerint a szíriai és orosz hatóságok ezt az OPCW-küldöttség biztonságának szavatolásával indokolják.

MTI