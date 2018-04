Légicsapások - A francia ellenzék kétségeit fejezte ki

2018. április 16. 22:24

A szocialisták kivételével valamennyi francia ellenzéki párt kétségeit fejezte ki hétfőn a nemzetgyűlésben a szíriai vegyifegyver-létesítmények ellen az amerikai, brit és francia harci gépek által végrehajtott légicsapásokat illetően.

A francia alkotmánynak megfelelőn a szombatra virradó éjjel a köztársasági elnök által elrendelt katonai akcióról szavazás nélküli vitát rendeztek a parlament alsóházában, ahol a jobbközép Köztársaságiak, a radikális jobboldali Nemzeti Front és a radikális baloldali Lázadó Franciaország is ellenérzését fejezte ki, míg a Köztársaság lendületben nevű kormánypárt és az ellenzéki szocialisták Új baloldal nevű csoportja jelezte, hogy támogatják az államfő döntését.



Vitaindítójában Edouard Philippe miniszterelnök Emmanuel Macron államfő vasárnapi esti tv-interjújának legfőbb érveit ismételte meg.



"2017 májusban a köztársasági elnök egyértelműen meghúzta a határvonalat: egy bizonyítottan a szíriai erőknek tulajdonítható vegyi támadás azonnal választ követel. A válaszunk igazolható minden szempontból. A kivitelezésében arányos volt" - mondta a kormányfő. "Határozott üzenetet küldtünk, világos üzenetet, erős üzenetet. Azt akartuk jelezni, hogy semmilyen katonai győzelem nem érhető el büntetlenül vegyi fegyverekkel" - tette hozzá, emlékeztetve arra, hogy a francia titkosszolgálatok bizonyítékai alapján döntött az államfő a beavatkozásról.



A vitában, ahol viszonylag kevés képviselő jelent meg, a miniszterelnök nehéznek és legitimnek nevezte Emmanuel Macron döntését, jelezve, hogy az államfő "az erő alkalmazása előtt mindent megpróbált politikai és diplomáciai úton, hogy észre térítse Damaszkuszt".



Christian Jacob, a jobbközép Köztársaságiak frakcióvezetője szerint "nem bizonyított a szíriai francia beavatkozás értelme".



"Attól tartunk, hogy az (ENSZ) felhatalmazás nélküli beavatkozással Franciaország még inkább elszigetelődik a világnak ebben a térségében, ahol a kapcsolatai lehetővé tették volna, hogy a történelmének megfelelő szerepet játsszon" - hangsúlyozta az ellenzéki politikus.



Hasonló érveket hozott fel a radikális baloldal és a radikális jobboldal is.



"A nemzetközi jogban, kizárólag megalapozott bizonyítékok alapján léphetünk fel" - mondta Jean-Luc Mélenchon, a Lázadó Franciaország vezetője, aki az ENSZ felhatalmazás hiánya mellett a regionális szervezetek, mégpedig az Arab Liga véleményének figyelmen kívül hagyását is a kormány szemére vetette.



Marine Le Pen, a Nemzeti Front elnöke szerint "a köztársasági elnök jól tudja, hogy megsértette a nemzetközi jogot, és most megpróbálja a nemzetközi legitimitás fogalmát létrehozni".



Emmanuel Macron a vasárnap esti tv-interjúban elmondta, hogy "az ENSZ Biztonsági Tanácsának három állandó tagja avatkozott be a nemzetközi legitimitás legszigorúbb keretében, a vegyi fegyverek használatát tiltó egyezmények megsértése miatt anélkül, hogy háborút hirdetett volna Bassár el-Aszad rezsimje ellen".



"Nagyon pontosan céloztuk a nemzetközi joggal ellentétes vegyifegyver-létesítményeket és semmilyen kárt nem okoztunk az oroszoknak" - hangsúlyozta a francia elnök.



Emmanuel Macron megerősítette, hogy a légicsapások nem jelentenek hadüzenetet Szíria ellen, a hét éve tartó konfliktusból Franciaország továbbra is a politikai megoldást látja kiútnak, és egyelőre nem sürgeti Bassár el-Aszad elnök távozását sem.

