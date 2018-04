Nemzetközi mesterterv volt az Orbán-kormány ellen

2018. április 16. 22:29

Volt egy nemzetközi mesterterv az Orbán-kormány ellen, de nem jött be, ez pedig frusztrációt okoz nemcsak külföldön, hanem belföldön is - jelentette ki az Echo-Mérleg című műsorban az Alapjogokért Központ igazgatója. Szánthó Miklós szerint ez a frusztráció látszódott a nemzetközi lapok reakciójában is.

A szakértő szerint ebben a kampányban nem a pártpolitikusok döntötték el, hogy mi legyen az ellenzéki oldalon, hanem az újságírók és értelmiségek próbáltak rájuk kényszeríteni egy politikai agendát és ebből lett egy nagy katyvasz.

Véleménye szerint a balliberális újságírók elkezdtek politizálni, majd a vereség után próbálnak felemelt kézzel elsomfordálni.

