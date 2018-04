Az Analytica a Brexit-népszavazást is befolyásolhatta

2018. április 16. 23:34

Brit törvényhozók hétfőn bizonyítékot tettek közzé arra vonatkozóan, hogy a Nagy-Britannia Európai Unióból való kilépéséért kampányoló egyik kampánycsoport is igénybe vette a Facebook-felhasználók adatait tudtuk nélkül felhasználó Cambridge Analytica (CA) szolgáltatását.

Nigel Oakes, a Cambridge Analytica anyavállalatának, az SCL Groupnak az alapítója egy interjúban elmondta, hogy politikai tanácsadói tevékenységet folytattak az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UKIP) által támogatott Leave.EU kampánycsoport részére – derül ki a brit parlament alsóháza egyik bizottsága által közzétett szövegekből.

Oakes azt mondta, „nem írtak alá szerződést és nem kaptak pénzt”, csak azért végezték el a munkát, hogy bizonyítsák a képességeiket. A Leave.EU egyik vezetője, Andy Wigmore eg interjúban azt mondta, hogy a kampányszervezet a Cambridge Analytica módszereit másolta.

„A Leave.EU már azelőtt hasznot húzott a Cambridge Analyticával való együttműködésből, hogy hivatalos megbízást kapott volna a népszavazás ügyében” – olvasható Damian Collins, a digitális, kulturális, média- és sportügyekért felelős bizottságának elnökének közleményében.

A The New York Times című amerikai és a The Guardian című brit napilap egyidejűleg közölt minapi feltáró riportja szerint a londoni székhelyű, New Yorkban is irodát fenntartó Cambridge Analytica 50 millió Facebook-oldal adatainak feldolgozásával igyekezett képet alkotni a célba vett amerikai választók politikai beállítottságáról, és ennek alapján személyre szóló reklámokkal, politikai üzenetekkel próbálta befolyásolni őket, tudtuk nélkül.

A Cambridge Analytica alapítói, illetve befektetői között van Steve Bannon, Donald Trump amerikai elnök volt tanácsadója, aki egy ideig a cég alelnöke volt, és Robert Mercer milliárdos, a republikánusok egyik fő anyagi támogatója.

Christopher Wylie, a Cambridge Analytica egykori kutatási igazgatója, aki elsőként tett közzé értesüléseket a Facebook-adatok gyűjtéséről és felhasználásáról, ugyanennek a brit alsóházi bizottságnak a március 27-i meghallgatásán azt mondta: meggyőződése szerint az Aggregate IQ nevű kanadai adatkezelő cég, amelynek szolgáltatásait az EU-népszavazás Brexit-táborát összefogó Vote Leave kampánycsoport használta, gyakorlatilag a Cambridge Analytica társcége volt és merített a CA adatbázisából.

Wylie a meghallgatáson azt mondta: meg kell vizsgálni azt is, hogy az Aggregate IQ adathasználati tevékenysége megfelelt-e a törvényi előírásoknak a népszavazási kampányban.

A volt CA-alkalmazott szerint „teljesen ésszerű az a feltételezés”, hogy az Aggregate IQ nagyon jelentős szerepet játszott a Brexit-tábor népszavazási győzelmében, és az is, hogy az EU-referendumon más eredmény születhetett volna, ha nem történt volna „csalás”.

hirado.hu - MTI