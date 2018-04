Merkel: elkészülnek a javaslatok az EU reformjáról

Júniusban elkészülnek Németország és Franciaország közös javaslatai az Európai Unió reformjáról - mondta Angela Merkel német kancellár kedden Berlinben.

Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnökkel folytatott megbeszélése után, kettejük közös sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva kiemelte, hogy nem csak a gazdasági unió és a valutaunió továbbfejlesztéséhez kellenek reformok.



A legfontosabb kérdések közé tartozik, hogy "miként hozunk létre egy közös európai menekültügyi rendszert, hogyan biztosítjuk a következő évek finanszírozását, hogyan válaszolunk a külpolitikában egységesen és közösen", és "hogyan fejlesztjük tovább védelmi politikánkat a NATO kiegészítéseként" - mondta Angela Merkel, hozzátéve, hogy a tudományos kutatás területén és a digitális belső piac megteremtésében is előre kell lépni.



Az euróövezetet tekintve Németország szerint a bankunió kiteljesítése a legfontosabb, az övezet és az egész EU gazdaságát tekintve pedig a versenyképesség erősítése.



Ezek az ügyek egyformán fontosak egy erős és közös értékeken alapuló EU felépítéséhez - tette hozzá Angela Merkel, aláhúzva, hogy nagyobb sebességre kell kapcsolni az EU reformjában.



Mint mondta, nem aggódik amiatt, hogy Németország és Franciaország ne tudna kidolgozni egy "erős csomagot".



A közös munka egy újabb állomása lesz Emmanuel Macron francia elnök csütörtöki berlini látogatása, és a június végére tervezett EU-csúcs előtt miniszteri szinten is egyeztet a két kormány - mondta a német kancellár. Rámutatott, hogy kormányának irányvonalát a koalíciós szerződés határozza meg.



Az Angela Merkel vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) , a testvérpárt bajor Keresztényszociális Unió (CSU) és a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) koalíciós szerződése szerint Németország hajlandó az eddiginél több pénzt befizetni az EU költségvetésébe. A fontosabb célok közé tartozik egy euróövezeti valutaalap felépítése, amely a kormány elképzelése szerint az állandó euróövezeti válságkezelő mechanizmus (ESM) átszervezésével alakítható ki, és a tagállami parlamentek ellenőrzése alatt működne. Az új német kormány szorgalmazza többek között azt is, hogy alkossanak az EU-ban egységes keretszabályokat a vállalatok adóztatására, és számolják fel a tagállamok közötti migráció azon formáját, amely a származási országban járó támogatásnál nagyobb szociális juttatások megszerzését célozza.

MTI