Tavaly csökkent a sörgyártás Csehországban

2018. április 17. 16:58

Öt év növekedés után tavaly 0,7 százalékkal, 20,32 millió hektoliterre csökkent a sörgyártás Csehországban - közölte a cseh sörgyártók szövetsége kedden Prágában sajtótájékoztatón.

A csökkenés legfőbb okát a sörgyárak a hazai fogyasztás visszaesésében látják. A csehországi sörfogyasztás éves szinten 2,1 százalékkal, 16,04 millió hektoliterre csökkent. Tavaly egy cseh állampolgár átlagosan 138 liter sört ivott, öt literrel kevesebbet, mint egy évvel korábban. A sörgyárak szerint a cseh emberek és a turisták sörfogyasztását nagyon visszavetette, hogy a csehországi vendéglőkben tavaly betiltották a dohányzást.



A cseh sörexport ugyanakkor folyamatosan tovább emelkedik, tavaly 4,6 millió hektolitert vittek ki, éves szinten 4,5 százalékkal többet. A legtöbb cseh sört továbbra is Németországba, Szlovákiába és Lengyelországba exportálják.



"A tavalyi év nem volt egészen sikeres. Ez nagymértékben az állami beavatkozások és a bürokrácia következménye, amelyek nehezítik a vállalkozók életét és negatívan hatnak a csehországi sörfogyasztásra" - mondta Frantisek Sámal, a szövetség elnöke újságíróknak.



Tavaly is folytatódott a korábbi tendencia, mégpedig a dobozos sörök eladásának gyors növekedése. Tavaly éves szinten 37 százalékkal több dobozos sör fogyott, és a dobozos sörök teszik ki immár a cseh sörfogyasztás kilenc százalékát. Üvegpalackokban a csehországi sörök 40 százaléka fogy el. A vendéglőkben a csapolt sörök aránya továbbra is a legnagyobb, 62 százalék, de aránya folyamatosan, mérsékelten csökken.



Csehországban tavaly mintegy félszáz nagy sörgyár működött. A helyi jellegű kisebb gyárak száma - évi 10 ezer literes termelésig - viszont már meghaladta a négyszázat.

MTI