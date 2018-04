Tiffán Ede átvette a Magyar Bor Akadémia Életműdíját

2018. április 17. 17:50

Elsőként vette át a Magyar Bor Akadémia (MBA) Életműdíját a magyar szőlészet és borászat területén végzett kiemelkedő, országos jelentőségű teljesítményének elismeréseként Tiffán Ede villányi borász Kövér Lászlótól, az Országgyűlés elnökétől, valamint Zilai Zoltántól, az MBA elnökétől kedden az Országházban.

Köszöntőjében Kövér László a rendszerváltás egyik sikertörténetének nevezte a magyar borászat fejlődését és annak világszínvonalra emelkedését, amely olyan úttörőknek és minőség-forradalmároknak köszönhető, mint Tiffán Ede.



Zilai Zoltán, az MBA elnöke elmondta, hogy azok az emberek, akik egész életüket a borszakmáért áldozták, méltók arra, hogy "példaként állítsuk őket, tisztelegjünk munkájuk, életútjuk előtt". Ez ösztönözte az akadémia tagságát is arra, hogy tavaly, az alapszabályban rögzítve, megalapítsa az életműdíját.



Arról is beszélt, hogy az MBA-t 1992-ben 24 civil személy alapította a magyar borkultúra fejlődésének elősegítése érdekében. Az akadémia létszáma mostanra 164-ra bővült, közel kétharmaduk aktív borász, egyharmaduk pedig társadalmilag elismert, közmegbecsülésnek örvendő személy. Az akadémia feladata az Év Bortermelője cím odaítélése mellett az, hogy értékek mentén nyújtson segítséget a szakma szereplőinek, valamint fenntartsa és megőrizze az együttműködést a határon túli szőlészekkel és borászokkal is - sorolta.



Az eseményen elhangzott, hogy a borász a kilencedik generáció tagja, és családja 1746 óta foglalkozik szőlőtermesztéssel és borkészítéssel Villányban. Jelenleg 25 hektáron gazdálkodik, az ültetvényeken többek között portugieser, kadarka, pinot noir és merlot fajtákat szüretel.



Tiffán Ede 1991-ben elsőként lett az Év Bortermelője, majd 1999-ben a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével tüntette ki. A nevéhez fűződik többek között a Pannon Bormíves Céh alapítása, a Villányi borút megszervezése, valamint az MBA megalapítása.

Tiffán Ede villányi borász, miután átvette a Magyar Bor Akadémia (MBA) Életműdíját Kövér Lászlótól, az Országgyűlés elnökétől, az Országház Vadásztermében 2018. április 17-én. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

MTI