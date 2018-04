Balmazújváros: ártatlan embereket ítéltek el

2018. április 17. 21:18

Nincs igazságszolgáltatás Magyarországon, "ezt a saját bőrömön is megtapasztaltam, hiszen ártatlan emberek kerültek olyan helyzetbe, hogy ártatlanságuk ellenére elítélték őket" - jelentette ki kedden sajtótájékoztatón Veres Margit, Balmazújváros független polgármestere, akit egy nappal korábban hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt jogerősen öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélt a Debreceni Ítélőtábla.

A táblabíróság megváltoztatta az elsőfokú ítéletet: az elsőrendű vádlott Veres Margit szabadságvesztését a próbaidő mellőzésével 5 évre súlyosította a korábbi 2 év helyett, 5 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától és szintén 5 évre a jogi egyetemi végzettséghez kötődő foglalkozástól. K. Sándor vállalkozó, másodrendű vádlott 1 év 6 hónap szabadságvesztés büntetéséből is mellőzte a próbaidőt és 2 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Egyebekben helybenhagyták az első fokon eljáró Debreceni Törvényszék ítéletét.



A bíróság vezető beosztású hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt mondta ki bűnösnek az ügy elsőrendű vádlottját, aki korábban a város jegyzője, majd a járási hivatal vezetője volt, és 2014 óta tölti be polgármesteri tisztséget.



Veres Margit a balmazújvárosi városházán tartott sajtótájékoztatóján - ahol az újságírók nem tehettek fel kérdéseket - azt mondta: ártatlan, nem követett el bűncselekményt, "az ítélettel olyan embereket, családokat tettek tönkre, akiknek egyetlen bűne, hogy tettek a településükért".



A polgármester szerint a bíróság azt rótta fel neki, hogy jegyzőként nem hívta fel egy tervezett beruházás kapcsán az ügyet tárgyaló bizottság figyelmét, hogy a pénz másra is felhasználható, nem csak az előterjesztésben szereplő beruházásra.



Veres Margit szerint egyetlen jegyző sem teszi ezt meg az előterjesztések vitájában, ezért felhívta Magyarország minden jegyzőjének a figyelmét, ha nem akarnak úgy járni, mint ő, akkor minden forrásfelhasználással összefüggő előterjesztés esetén álljanak föl és jelezzék: ellentétben az előterjesztéssel, az a forrás másra is felhasználható.



Végezetül közölte: minden fórumot felhasznál annak érdekében, hogy bebizonyíthassa, semmilyen bűncselekményt nem követett el.



"Ezzel tartozom magamnak, a családomnak, az embereknek. A becsületem meg fogom védeni" - zárta nyilatkozatát a balmazújvárosi polgármester.



A bírósági tényállás szerint K. Sándor vállalkozó, másodrendű vádlott 2012 őszén egy rendezvénycsarnok építéséről tájékoztatta a város akkori jegyzőjét és polgármesterét. Megbeszélték, ha a város állami forrást kap, akkor hozzájárulnak a beruházáshoz. Veres Margit jegyzőként arra tett ígéretet, hogy mindent megtesz az állami támogatás megszerzéséért. A kivitelező egy gépkocsit - és a vádirat szerint 5 millió forintot - ígért a közreműködésért cserébe. Az ügyészség szerint Veres Margit ebből 450 ezer forintot megtartott magának.



Balmazújváros 2012 decemberében 450 millió forint állami forráshoz jutott. Az önkormányzat illetékes bizottságát Veres Margit tájékoztatta a beruházásról, de elhallgatta a támogatási összeget és a felhasználás feltételeit is. Azt a látszatot keltette, hogy az céltámogatás, és 180 millió forintot csak a csarnok építésére lehet felhasználni. Valójában a kormányhatározatban nem volt ilyen korlátozás.



Veres Margit az önkormányzati bizottsági tagok félrevezetésével közreműködött abban, hogy ne legyen vita és a bizottság támogassa az előterjesztést. Még aznap este a közgyűlés is összeült, a képviselőket Tiba István (Fidesz-KDNP) akkori polgármester hasonlóképpen informálta. Az előterjesztést megszavazták, az önkormányzat felterjesztette a 450 millió felhasználásának pénzügyi tervét, majd 2013. január végén megkötötte a támogatási szerződést.



K. Sándor 2013 márciusában adta át az autót az elsőrendű vádlottnak, a bíróság szerint a másodrendű vádlott jogtalan előnyként, ingyenesen ruházta Veres Margitra a mintegy 3 millió forint értékű gépkocsit. A vádlottak fiktív adásvételi szerződést kötöttek, amelyben valótlanul tüntették fel az 1,9 milliós vételárat.



Azt ugyanakkor, hogy a másodrendű vádlott pénzt is adott volna a jegyzőnek a közreműködésért, kétséget kizáróan nem lehetett megállapítani.



Az ügyben tanúként kihallgatott volt polgármester a pénzmozgással kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy szigorúan csak kölcsönről volt szó, amelyet a másodrendű vádlott vissza is kapott.



Az elsőfokú bíróság indokolásában elhangzott: a gyanú ellenére ítéleti bizonyossággal nem lehetett megállapítani, hogy ez a pénz korrupciós célt szolgált volna.



A bíróságnak az eljárás során több bizonyítékot is ki kellett rekesztenie a titkos információgyűjtés során beszerzett adatok közül. Az elsőrendű vádlott lehallgatása ugyanis 15 hónapig tartott, a bíróság álláspontja szerint azonban a jogszabály és a bírói gyakorlat alapján ezek a lehallgatási anyagok 180 napon túl nem használhatóak fel. A bíróság így csak a 2012 májusa és novembere közötti lehallgatási anyagokat vehette figyelembe, ezekben azonban a pénz átadását érintően nem volt értékelhető bizonyíték.



A másodrendű vádlott 90 napon át tartó lehallgatása esetén viszont minden törvényes feltétel megvalósult, így azok a beszélgetések bekerülhettek a bizonyítékok közé. Ezekben az említett autó több esetben is szóba került.



Az ítélőtábla a cselekmény tárgyi súlya és a belső arányosság érdekében látta indokoltnak a súlyosítást.

MTI