Charles Gati: briliáns politikus Orbán Viktor

2018. április 17. 21:31

A magyar kormányt nem lehet és nem is kell kívülről legyőzni

"A magyar kormányt nem lehet és nem is kell kívülről legyőzni" - jelentette ki Charles Gati, a Johns Hopkins egyetem európai és eurázsiai tanulmányokkal foglalkozó intézetének kutatója egy csütörtöki konferencián Washingtonban.

A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) Demokráciák fogságban: vajon elveszítjük-e Közép-Európát? címmel rendezett konferenciát. A Heather Conley, az intézmény alelnöke és európai programjának igazgatója által moderált rendezvény pódiumbeszélgetésének vendége Charles Gati mellett Radek Sikorski volt lengyel külügyminiszter és David Frum publicista, George W. Bush elnök egykori egyik beszédírója volt.



Bár a konferencián szó esett Szlovákiáról is, az eszmecsere elsősorban Lengyelországra és Magyarországra összpontosított.



A moderátor azon kérdésére, miszerint Lengyelországban és Magyarországon tapasztalt kormányellenes tüntetések nem a népakarat kifejeződését jelentik-e, Radek Sikorski határozottan leszögezte: a választói akaratot a választásokon szokták kifejezni, s a választás győzteseinek joguk van a kormányzáshoz.



A populizmust firtató kérdésre kifejtette: a populisták sikeresen azonosították be a populáris, azaz népszerű témákat, köztük a migráció ügyét. Szülőhazájára utalva hangsúlyozta: Lengyelországban olyan mélyek a kereszténység gyökerei, hogy ott elképzelhetetlen muszlim közösségek integrációja. Hozzátette: "a muszlimok integrációja Európában nem volt sikeres, bármit gondoljunk is erről".



Sikorski leszögezte: az Európai Unió nem szövetségi állam, nem mondhatja meg a tagállamoknak, hogy mit tegyenek. Figyelmeztette az Európai Uniót, hogy az esetleges szankciók kontraproduktívak lehetnek, azaz a várttal ellentétes hatást érhetnek el, mert "az érintett kormányok érvelésükben felhasználhatják azokat a lakosság mozgósítására".



A volt lengyel külügyminiszter ismételten utalt arra, hogy nem híve a büntető politikának, annál is kevésbé, mert "az Európai Unióban egy család és barátok vagyunk". Hozzátette: a szankciók emlegetése "ingoványos talajra visz", az unió legfeljebb ajánlásokat tehet. "Aggódó barátoknak kell lennünk" - fogalmazott.



Sikorski szerint a liberális demokráciáknak valóban vannak ellenségei, de valódi ellenségei: a terroristák, akik embereket gyilkolnak. Úgy vélte: a populisták, céljaik érdekében, csupán a retorikát használják, összeesküvés-elméleteket hangoztatnak. Ilyennek nevezte a Lengyelországban a szmolenszki katasztrófáról szóló nézeteket, Magyarországon pedig a Soros György szerepének megítélésére vonatkozó álláspontokat. Mindkettőt elutasította.



Charles Gati úgy vélte, hogy "az Európai Unió impotens a politikai változások elérésében Lengyelországban vagy Magyarországon". Úgy vélekedett, hogy "ha más volna a Fehér Házban és nem Donald Trump", akkor talán lenne az Egyesült Államoknak közép-európai politikája, amely a NATO révén próbálna meg változást elérni, de legalábbis nyomást gyakorolni a közép-európai országokra.



Gati, aki "briliáns politikusnak" nevezte Orbán Viktor kormányfőt, a magyarországi helyzetet értékelve leszögezte: ha a Fidesz folytatja győzelmi sorozatát, akkor az országban - mint fogalmazott - "kétpártrendszer" alakul ki. A választói körzetek átszabásáról megállapította: ez a világon mindenütt megtörténik.



"Az ellenzéknek most volt esélye, hogy egyetlen jelöltet állítson szembe a kormánypárti jelölttel a parlamenti választásokon" - jelentette ki, hozzátéve: "nagyon nehezen tudja elképzelni, hogy a Fideszt az elkövetkező négy évben le lehet győzni."

MTI