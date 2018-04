Az olasz szenátus elnöke a kormányalakítás folytatója

2018. április 18. 11:03

Olasz sajtóinformációk szerint Sergio Mattarella államfő szerdán Maria Elisabetta Alberta Casellatit, a szenátus elnökét bízhatja meg az eddig kudarcba fulladt kormányalakítási próbálkozások folytatásával.

Elemzők szerint Sergio Mattarella a pártok miniszterelnök-jelöltjei helyett egy harmadik személyt nevez meg, és ez a március végén szenátusi elnökké választott Casellati lehet, aki a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) párt tagja. A szenátus elnöke a második legmagasabb olasz állami tisztséget tölti be, és ebben a minőségében pártok felettinek számít.



Maria Elisabetta Alberta Casellati olasz szokás szerint úgynevezett felderítő mandátumot kaphat az államfőtől, hogy felmérje a pártokkal a kormányalakítás feltételeit.



Jelölésének lehetőségét minden politikai fél pozitívan kommentálta, köztük Luigi Di Maio, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és Matteo Salvini, a Liga vezetője is.



A március 4-i parlamenti választásokon a legtöbb szavazatot (37 százalékot) a Matteo Salvini vezette jobbközép koalíció szerezte, miközben a legnagyobb párt a Luigi Di Maio irányította M5S lett (32 százalékkal). Egyikük eredménye sem volt azonban elegendő a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többséghez. Sergio Mattarella április 4-én és 5-én, majd április 12-én és 13-án is konzultált a pártokkal, a kormányalakítási egyeztetések azonban mindkét esetben kudarcot vallottak.



Luigi Di Maio a balközép Demokrata Párt (PD) és a Liga felé is nyitást mutatott egy közös kormányprogram aláírásával. Az M5S kizárta a kormányalakítást a Silvio Berlusconi vezette FI-vel. A PD egyelőre nemet mondott, Matteo Salvini pedig nem kívánja megtörni az általa vezetett jobbközép egységét, amelynek Silvio Berlusconi is a tagja.



Olaszország 45 napja vár az új kormányra. Harmadik személy kinevezésével az államfő újabb időt ad a pártoknak a háttértárgyalásokra. Megbízása esetén Maria Elisabetta Alberta Casellati akár már csütörtökön megkezdheti a pártokkal az újabb konzultációt, de ezt az április 21-én Molise tartományban és az április 29-én Friuli-Venezia Giuliában esedékes választások lassíthatják.



Ha a szenátus elnökének egyeztetései is kudarcot vallanak, az államfő újabb személyt nevezhet meg a kormányalakítás folytatására, és az olasz gyakorlat szerint a következő már sokkal nagyobb politikai súllyal bíró jelölt lehetne.

MTI