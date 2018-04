Izrael megtámadott egy légvédelmi rendszert Szíriában

2018. április 18. 13:03

Izrael egy fejlett iráni légvédelmi rakétarendszert lőtt hallgatólagos amerikai támogatással a múlt héten Szíriában - jelentette szerdán a Jediót Ahronót című izraeli újság honlapja, a ynet az amerikai The Wall Street Journal cikkére hivatkozva.

A légitámadás a frissen Szíriába telepített iráni légvédelmi rakétákat célozta, hogy azokkal ne lehessen megakadályozni a jövőben azokat az izraeli katonai csapásokat, amelyeket a Hezbollah síita milíciához Libanonba küldött iráni fegyverszállítmányok ellen intéznek.



Izrael az elmúlt években számos alkalommal hajtott végre légitámadásokat ilyen fegyverszállítmányok ellen, s Avigdor Liberman védelmi miniszter néhány napja hangsúlyozta, hogy a jövőben is fellép hasonló esetekben, ha szükségesnek látja.



A T-4 nevű légibázis ellen múlt hétfőn végrehajtott rakétatámadás előtt Jeruzsálem egyeztetett Washingtonnal, s a hírszerzők szolgáltatta információkon alapuló cikk szerint Donald Trump amerikai elnök kormányzata együttműködik Izraellel abban, hogy aláássa Teherán befolyását a Közel-Keleten.



A Szíria középső részén, Homsz város mellett található T-4 légibázis stratégiai helyen épült - gázmezők mellett -, s többször is gazdát cserélt a 2011 óta tartó szíriai polgárháború alatt.



A támaszpont elleni meglepetésszerű csapást eleinte az Egyesült Államoknak tulajdonították, de Washington egyértelműen tagadta, mire Irán, Szíria és Oroszország egységesen Izraelt vádolta a végrehajtásával. Jeruzsálem nem ismerte el, de nem is cáfolta a szerepét a támadásban.



Az akcióban a szíriai hivatalos jelentések szerint tizennégyen vesztették életüket, köztük hét iráni katonai tanácsadó.



Irán Izrael elleni visszavágással fenyegetőzött, s a két közel-keleti versenytárs elhúzódó összecsapása új veszélygócot teremthet Szíriában, miközben Trump az ottani amerikai erők kivonására törekszik.



A The Wall Street Journal szerint bizonyos amerikai tisztviselők attól tartanak, hogy új, Izraelt és Libanont is magában foglaló konfliktushoz vezethet a Szíriában zajló iráni-izraeli összeütközés.

MTI