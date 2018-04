Kormányalakítási tárgyalásokat kezdett a szenátus elnöke

2018. április 18. 13:59

Az olasz államfő megbízta Maria Elisabetta Alberta Casellatit, a szenátus elnökét, hogy mérje fel, lehetséges-e a kormányalakítás a parlamenti választások két győztes pártja, az Öt Csillag Mozgalom és a Liga között - közölte az olasz elnöki hivatal szerdán.

Casellati két napot kapott, péntekig be kell számolnia az államfőnek a pártokkal folytatott egyeztetések eredményéről.



A szenátus elnöke azonnal megkezdte a munkát, elsőként Roberto Ficóval, a képviselőház elnökével, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusával találkozott. Ezt követően Luigi di Maióval, az M5S, valamint Matteo Salvinivel, a Liga miniszterelnök-jelöltjével egyeztet.



Maria Elisabetta Alberta Casellatit március 24-én választották meg a római felsőház elnökének a Liga vezette jobbközép koalíció és az M5S szavazataival. A szenátus elnöke a második legmagasabb olasz állami tisztséget tölti be, és ebben a minőségében pártok felettinek számít. Maria Elisabetta Alberta Casellati ezzel egy időben azonban a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) ismert politikusa, közel áll a pártelnök Silvio Berlusconihoz.



Az államfő, Sergio Mattarella konkrét feladattal bízta meg a szenátus elnökét, vagyis mérje fel, lehetséges-e a választások két győztes pártja, az Öt Csillag Mozgalom és a Liga közti kormány megalakítása.





A március 4-i parlamenti választásokon a legtöbb szavazatot (37 százalékot) a Matteo Salvini vezette jobbközép koalíció szerezte, miközben a legnagyobb párt a Luigi Di Maio irányította M5S lett (32 százalékkal). Egyikük eredménye sem volt azonban elegendő a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többséghez. Sergio Mattarella április 4-én és 5-én, majd április 12-én és 13-án is konzultált a pártokkal, a kormányalakítási egyeztetések azonban mindkét esetben kudarcot vallottak.



Az M5S kezdettől fogva nyitást mutatott a Liga irányában, de kategorikusan kizárta, hogy a kormányalakításban a FI és főleg ennek elnöke, Silvio Berlusconi is részt vegyen. Matteo Salvini viszont ez idáig nem kívánja megtörni az általa vezetett jobbközép egységét, amelynek Silvio Berlusconi is a tagja.



Maria Elisabetta Alberta Casellati feladatul éppen ennek a patthelyzetnek a feloldását kapta.



Ha a szenátus elnökének sem sikerül a felek közötti közelítés, elemzők szerint Sergio Mattarella a következő fordulóban az M5S politikusait, Roberto Ficót vagy egyenesen Luigi Di Maiót bízhatja meg a kormányalakítási egyeztetésekkel. Ebben az esetben az M5S a balközép Demokrata Párttal (PD) próbálkozhat kormányt alakítani.

MTI