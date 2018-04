Megszakította szerbiai látogatását a horvát házelnök

Megszakította kétnaposra tervezett szerbiai látogatását Gordan Jandrokovic horvát házelnök, miután a szerb ultranacionalista Vojislav Seselj szerdán a belgrádi képviselőházban szidalmazta a horvát parlamenti küldöttséget, majd megtaposta a horvát zászlót - jelentette az N1 balkáni hírtelevízió.

Jandrokovic szerdán kezdte meg a kétnaposra tervezett látogatást, és először Maja Gojkoviccsal, a szerb parlament elnökével találkozott, későbbre tervezett megbeszéléseit azonban lemondta, miután telefonon konzultált Andrej Plenkovic horvát kormányfővel. Az N1-nek Suncana Glavak horvát kormányszóvivő azt mondta: Zágráb a legerélyesebben elítéli Vojislav Seselj "civilizálatlan és elfogadhatatlan" tettét, a horvát zászló megtaposását, valamint azt, hogy tiszteletlenül bánt a horvát nemzeti jelképekkel, sértegette a horvát küldöttséget és Horvátország második közjogi méltóságát.



A szerb házelnök közleményben ítélte el Seseljnek, a Szerb Radikális Párt (SRS) parlamenti képviselőjének a tettét, hangsúlyozva, hogy Seselj "brutális próbálkozásával a szerbiai képviselőház méltóságát akarta veszélybe sodorni". Véleménye szerint az a tiszteletlenség, amellyel Vojislav Seselj a horvát állami szimbólumokkal, valamint a zágrábi szábor delegációjával bánt, "elfogadhatatlan és sértő a hagyományosan vendégszerető szerb népre nézve is".



Gordan Jandrokovic és Maja Gojkovic délelőtti találkozóján éppen a két ország kapcsolatának, valamint a Horvátországban élő szerb kisebbség és a Szerbiában élő horvát kisebbség helyzetének javításáról esett szó. Elhangzott, hogy vannak ugyan még nyitott kérdések Belgrád és Zágráb között, ám ezeket csak nyílt párbeszéden keresztül lehet megoldani. Mindkét fél történelminek nevezte a látogatást, hiszen az 1991-1995-ös délszláv háborúk befejezése óta Jandrokovic az első horvát házelnök, aki hivatalos látogatásra érkezett Szerbiába.



A horvát parlament elnöke találkozott volna Jadranka Joksimovic uniós ügyekért felelős szerb miniszterrel, valamint megnyitotta volna a horvát gazdasági kamara belgrádi kirendeltségét is.



Az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusa (MICT) április 11-én emberiesség elleni bűncselekmények miatt tíz év börtönre ítélte Vojislav Seseljt. Az ítélet értelmében azonban a politikus szabadlábon maradhat, miután több mint 11 évet már letöltött korábban a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló hágai Nemzetközi Törvényszék börtönében.



Seseljt bűnösnek találták egyebek mellett a szerbiai horvát népcsoport tagjainak "deportálására és üldöztetésére való felbujtás" miatt, a radikális politikus állítása szerint azonban nem támadták meg a Belgrádtól 60 kilométerre fekvő Herkóca (Hrtkovci) horvát lakosságát. Mindazonáltal nem határolódott el saját, 26 évvel ezelőtti beszédétől, amelyben leszögezte: "A horvátoknak nincs helyük Herkócán". Most azt állítja, beszéde ellenére egyetlen horvátot sem üldöztek el sem onnan, sem más szerbiai városból anélkül, hogy az ne cserélte volna el vagyonát egy Horvátországból elűzött szerbével, és Seselj állítása szerint az ingatlancserére sem kényszerített senkit, noha amellett kardoskodott.



Igazát és ártatlanságát bizonyítandó az SRS május 6-ra nagygyűlést szervezett Herkócára, ahol Vojislav Seselj mond beszédet az elmúlt évtizedekről, illetve jelenlegi politikai szerepvállalásáról.



A MICT ítélete után több jogász, illetve több parlamenti párt is arra szólította fel Vojislav Seseljt, hogy mondjon le parlamenti mandátumáról, a szerbiai törvények szerint ugyanis nem lehet parlamenti képviselő, akit bármely bíróság hat hónapnál hosszabb, letöltendő börtönbüntetésre ítélt. A SRS elnöke viszont bejelentette, esze ágában sincs lemondani, és ha bárki is háborús bűnösnek meri nevezni, annak "betöri az orrát". A belgrádi képviselőház illetékes bizottsága egyelőre nem tűzte napirendre a képviselő mandátuma visszavonásának kérdését.

