Öt felújított óvodát adtak át Kárpátalján

2018. április 18. 23:37

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében felújított öt magyar óvodát adott át ünnepélyesen Grezsa István kormánybiztos szerdán Beregszászon és három környékbeli településen.

A Sárosoroszi község óvodájában ebből az alkalomból tartott sajtótájékoztatón Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa elmondta: az óvodafejlesztési program első szakaszában a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) közreműködésével felújított 24 óvodát már korábban átadtak. Mostanra újabb 19 óvoda korszerűsítése fejeződött be, ezek között van a szerdán átadott öt gyermekintézmény - tette hozzá, megjegyezve, hogy Kárpátalján összesen mintegy 130 óvoda felújítása és építése szerepel az óvodafejlesztési program két szakaszában, amely a régió valamennyi magyarlakta települését érinti.



A kormánybiztos kifejtette, reményei szerint Kárpátalján sikerül mélyreható pozitív változásokat elérni a magyar nyelvű oktatásban és nevelésben a nagyszabású, összesen 4,5 milliárd forint értékű óvodafejlesztési projekt megvalósításának köszönhetően, hiszen széles körben vonzókká válnak a magyar óvodák. "Már most tapasztalható a magyar gyermekintézmények népszerűségének jelentős növekedése nemcsak a Felső-Tisza-vidéki szórványban, hanem a tömbmagyarság által lakott térségekben, köztük a Beregszászi és Nagyszőlősi járásokban is" - emelte ki. Utalva a múlt év szeptemberében elfogadott, a kárpátaljai magyarságra nézve hátrányos ukrán oktatási törvényre, megjegyezte: "Magyarország építkezéssel válaszol a jogfosztó intézkedésekre." Hangsúlyozta a történelmi egyházak hit- és nemzeti identitáserősítő szerepének fontosságát a nagyon jó ütemben haladó kárpátaljai óvodafejlesztési projektben, amely várhatóan 2019 végén sikeresen lezárul.



Grezsa István köszönetet mondott a KMPSZ-nek az óvodafejlesztési program megvalósításában vállalt szerepéért, és egyúttal megköszönte a kárpátaljai magyaroknak, hogy "bizalmat szavaztak a nemzeti-polgári kormánynak a folytatáshoz", Hennagyij Moszkal kárpátaljai kormányzónak pedig azért, hogy biztosította az országgyűlési választások zavartalan lebonyolítását Magyarország kárpátaljai külképviseletein.



Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke megköszönte Magyarországnak és kormányának az eddig nyújtott sokrétű támogatást, és Kárpátalja tekintetében óriási jelentőségűnek nevezte az óvodafejlesztési programot, hangsúlyozva, hogy sok magyarlakta településen - a felújítás előtt - a szovjet időszakban épült óvodákban még a Szovjetunóban vásárolt ágyneműt használták, a gyermekek vaságyakon aludtak, a salétromos falú helyiségeket pedig füstölő cserépkályhákkal fűtötték. Elmondta, hogy a fejlesztési program hamarosan elkezdődő második szakaszában több magyarlakta községben is új gyermekintézmény épül, de ami nagyon fontos, olyan hegyvidéki településeken is épülnek magyar óvodák, mint Szerednye, Nagyberezna és Taracköz, ahol több mint 70 éve nem volt intézményes magyar nyelvű oktatás. Azt is közölte, hogy a KMPSZ készen áll az óvodafejlesztési program második szakaszának megvalósításával kapcsolatos szerződések megkötésére, és a felújítási, valamint építkezési munkálatok megszervezésére.

MTI