MOGYE-ügy - Az RMDSZ és az EMNP is tiltakozik

2018. április 18. 23:47

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) is állásfoglalásban tiltakozott szerdán a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) és a marosvásárhelyi román tannyelvű Petru Maior Egyetem tervezett egyesítése ellen.

Az RMDSZ állásfoglalásában - melyet Kelemen Hunor elnök jegyez - a MOGYE multikulturális jellegének a felszámolására, a magyar oktatás meggyengítésére irányuló kezdeményezésnek minősítette az egyetemegyesítés szándékát.



"A magyar oktatók és magyarul tanuló diákok érdeke, hogy ne kerüljön veszélybe az orvosképzés. Reméljük, az elmúlt időszakban felgyűlt szakmai érvek és józan hangok a MOGYE vezetőségét is jobb belátásra bírják" - áll a dokumentumban. Az RMDSZ közölte: kiáll a magyar oktatók és diákok mellett, álláspontjukat fenntartja, velük együtt tiltakozik, a bekebelezés ellen pedig minden lehetséges eszközével fellép.



"Egyértelmű számunkra, hogy ez a lépés a magyar nyelvű képzés megszűnéséhez vezet a következő években" - áll a Kelemen Hunor által jegyzett állásfoglalásban.



Az EMNP országos elnöksége csakis az önálló magyar orvosi és gyógyszerészeti egyetem visszaállítását tartotta elfogadható megoldásnak.



"Felszólítjuk Románia kormányát és az azt támogató RMDSZ-t, hogy mindaddig ne hagyják jóvá a két egyetem összevonását, amíg a magyar kar vezetőivel egyetértésben, létre nem jön az önálló magyar orvosi- és gyógyszerészeti egyetem!" - áll a Szilágyi Zsolt pártelnök által jegyzett dokumentumban.



A román tannyelvű Petru Maior Egyetemnek a multikulturális MOGYE-be való beolvasztásáról szóló határozat napirenden szerepel mindkét egyetem szenátusának a szerdai ülésén. A két egyetem 2019 őszétől egyesülhet, ha a román Oktatásügyi Minisztérium is jóváhagyja a fúziót.



A magyar tagozat vezetői többek között azért ellenzik az egyesülést, mert ez az egyetem nevének a megváltoztatásával járna, és kétessé tenné az oktatási törvény multikulturális egyetemek számára megfogalmazott követelményeinek alkalmazását.



A 2011-ben elfogadott jogszabály név szerint felsorolja azokat a multikulturális egyetemeket, amelyeken a kisebbségek nyelvén is oktatnak, és ezek számára sajátos követelményeket is támaszt. A felsorolásban a MOGYE is szerepel.



A MOGYE kizárólag magyar tannyelvű intézményként alakult 1945-ben. Az intézményben a kommunista pártvezetés szóbeli utasítására vezették be 1962-ben a román nyelvű oktatást is, amely fokozatosan háttérbe szorította a magyar orvosképzést. Ma az egyetem vezető testületei a román oktatók kétharmados többségével működnek, és a magyar tagozat elsorvasztására törekednek.

MTI