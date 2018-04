Amerikai lap méltatta Orbán Viktort

2018. április 19. 01:18

A Washington Times szerkesztőségi állásfoglalásában arról ír, hogy Orbán Viktor április 8-án lesújtott a brüsszeli bürokratákra, és egész Európának gyönyörű leckét adott demokráciából.

A The Washington Times szerkesztőségi véleménycikkében kifejti, hogy az Európai Unió valóban demokratikus deficitben szenved, ez azonban abból következik, hogy brüsszeli elit képtelen elfogadni, és alapvetően kényelmetlennek tartja, hogy a demokrácia természete sokszor harsány, rendetlen és mindenkinek van beleszólása. Ez fáj annyira nekik. A cikkben a brüsszeli vezetőket meg nem választott eurokratáknak hívják, akik csak a politikai korrektség pozícióit képesek felvenni – például a migráció és a génmódosított termények témakörében – olvasható a 888.hu portálon.

A brüsszeli bürokraták az átlag európai emberek reményei ellen cselekszenek, és ezt ők is jól tudják. […] Ezeknek az eurokratáknak még sosem kellett szembenézniük a választókkal„ – írja az amerikai lap, ami szerint az európai baloldal szeret gyűlölködni, ha Orbán Viktorról és Magyarországról van szó.

Orbán nem cserkészfiú. A Szovjetunió összeomlásakor a kelet-európai demokratikus vezetők arcaként tartották számon. Kemény kritikákat kapott már otthon és külföldön is Soros György baloldali milliárdos és pénzemberrel való viszálya miatt” – emeli ki a The Washington Times, majd Sorossal kapcsolatban megjegyzik, hogy a spekuláns több helyen üti bele az orrát a politikába, többek között az Egyesült Államokban is – írta a 888.hu.

