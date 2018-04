A Jobbik két kongresszust tervez

2018. április 19. 09:43

A tervek szerint kétszer ül majd össze a Jobbik kongresszusa - közölte Mirkóczki Ádám, a párt szóvivője csütörtökön a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Az ellenzéki politikus jelezte: a társelnöki rendszerre áttérés elnökségi ajánlás, első körben az erről szóló alapszabály-módosításról kell állást foglalniuk az alapszervezetek által delegált tagoknak. Azt a tanácskozást április végén tartják, két héttel később pedig sor kerülhet a tisztújításra.



Ha a kongresszus nem támogatja a strukturális átalakítást, akkor marad a jelenlegi rendszer, amelyben egy elnök és hat alelnök dolgozik - mondta a szóvivő, ezt is járható útnak nevezve.



Mirkóczki Ádám több alkalmas embert is lát a párt vezetésére, de azt mondta, a Vona Gábor leköszönő elnök okozta űrt egyik napról a másikra senki nem tudja betölteni. A társelnöki rendszerre áttérés tervét a feladatmegosztással magyarázta. Sneider Tamás inkább az aprólékos szervezeti munkát végezné, Gyöngyösi Márton pedig ezt megfelelően tudná artikulálni a politikai kommunikációban - fejtette ki.



A jobbikos politikus az M1 aktuális csatorna műsorában visszautasította az esetleges pártszakadásról szóló felvetéseket, mondván, senki nem vinné ebbe az irányba a dolgokat. Az egység nem forog veszélyben - hangoztatta.



A szóvivőt faggatták az Állami Számvevőszék (ÁSZ) által korábban kiszabott 663 millió forintos bírságról és a párt kampányköltéseiről is. Azt mondta, a Simicska Lajos tulajdonában álló reklámcégekkel voltak szerződésben, ezeket a szerződéseket meg fogják vizsgálni és látható lesz, mennyiért bérelték a felületeket. Soha nem volt olyan, hogy "tessék gyerekek, itt van nem tudom mennyi pénz és kampányoljatok" - fogalmazott.



Mirkóczki Ádám arra is kitért: szeretnék, ha az ÁSZ tisztességes vizsgálatot folytatna le és átvenné azokat a dokumentumokat, amelyekkel a Jobbik bizonyítani tudná törvényes gazdálkodását.

MTI