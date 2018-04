Az ETA május 5-én feloszlatja magát

2018. április 19. 13:05

A Baszk Haza és Szabadság (ETA) terrorszervezet május 5-én bejelenti feloszlatását - közölte csütörtökön a spanyol sajtó a baszk közszolgálati televízió (ETB) értesülésére hivatkozva.

Az információ szerint az eseményre a Baszkföld francia részén található Bayonne városában kerül majd sor, ám azt egyelőre nem tudni, hogy ez milyen formában valósul meg.



Nemzetközi közvetítőkön keresztül, sajtótájékoztatón hozzák majd nyilvánosságra a részleteket a későbbiekben. Köztük van Brian Currin dél-afrikai ügyvéd és közvetítő, illetve a brit Raymond Kendall, az Interpol volt főtitkára is - értesült az ETB.



A baszk autonóm kormány egyelőre "spekulációnak" tartja a terrorszervezet feloszlatásáról információt, és majd akkor értékeli azt, ha tényleg megvalósul - közölte a spanyol közszolgálati televízió.



A független, szocialista baszk állam megteremtésért több mint 50 évig, véres merényletekkel harcoló szervezet 858 ember haláláért tehető felelőssé. A terrorcsoport utolsó halálos áldozata egy francia rendőr volt 2010-ben.



Az ETA tavaly jelentette be, hogy miután 2011-ben felhagytak a fegyveres harccal, megmaradt fegyvereiket átadják a hatóságoknak.



Az elrejtett fegyverarzenál lelőhelyeinek listáját a francia hatóságoknak juttatták el, amely több tucat fegyvert, több száz kilogramm robbanóanyagot és lőszereket is lefoglalt múlt áprilisban Baszkföld francia részén.



Idén februárban a Gara című baszk napilap számolt be arról, hogy még ebben az évben várható a terrorszervezet megszűnése.

MTI