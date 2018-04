Megdőltek a hajnali melegrekordok

2018. április 19. 14:05

Csütörtökre virradóra megdőlt a fővárosi és az országos hajnali melegrekord, a leghidegebb órában sem csökkent 16 fok alá a hőmérséklet - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján.

Mostanáig ezen a napon 15,6 Celsius-fok volt a legmagasabb napi minimum-hőmérsékleti rekord. Ezt 2000-ben Pécs Árpádtetőn regisztrálták - írták. A fővárosban a gellérthegyi állomáson 1948-ban regisztrálták az április 18-ai legmagasabb minimumhőmérsékletet, 15 fokot.



Most Budapesten, Lágymányoson csupán 16,2 fokig csökkent a hőmérséklet, így ez lett az új fővárosi és országos április 18-ai hajnali melegrekord.



Az előrejelzés szerint a következő napokban is folytatódik a napsütéses, meleg idő. Bár a hajnali órákban néhol csak 5 fok körül alakulnak a minimumok, napközben több helyen 25 foknál is melegebb lehet a hétvégén.

MTI