Az EU félmillió menedékkérőt fogadott be tavaly

2018. április 19. 14:09

Az európai uniós tagállamok 538 ezer menedékkérő számárára nyújtottak védelmet 2017-ben. A kedvezményezettek közel egyharmada szíriai volt - közölte jelentésében az unió luxembourgi központú statisztikai hivatala csütörtökön.

Az Eurostat jelentése szerint a tavalyi számadatok mintegy 25 százalékos csökkenést mutatnak a 2016-ban regisztráltakhoz képest. A tagállamok összesen mintegy 24 ezer embert fogadtak be az uniós áthelyezési és áttelepítési program keretében.



A beszámoló szerint a legtöbb, közel 200 ezer befogadott szíriai volt. A szíriaiak száma az összes menedékkérő között 33 százalék volt tavaly, ez csökkenést mutat 2016-hoz képest , amikor az összes menedékkérő 57 százalékát tették ki. A szíriaiakat legnagyobb számban az afgán (19 százalék), az iraki (12 százalék), majd az eritreai (5 százalék) végül az iráni, a szomáliai és a nigeri menekültek követték az unió országaiban.



A tavaly befogadott szíriaiak mintegy 70 százaléka Németországban telepedett le. Németországot követően a legtöbb szíriai, afgán és iraki menekültet Ausztria fogadta be, majd Franciaország, Görögország és Olaszország.



Az uniós statisztikai hivatal szerint Magyarország összesen 1290 esetben bírált el pozitívan menedékkérelmet. Ezek között 580 afgán, 385 szíriai és 190 iraki menedékkérőnek biztosított védelmet 2017-ben. 105 esetben adott menekültstátuszt, 1100 esetben kiegészítő védelmet és 75 esetben vett figyelembe humanitárius szempontokat.



A táblázatból az is kiderül, hogy 2017-ben az Olaszországból és Görögországból, valamint bizonyos, a migráció által különösen sújtott országból való uniós áthelyezési és áttelepítési program keretében a legtöbb jogosultat Németország, Nagy-Britannia, Svédország, Norvégia, Franciaország és Hollandia vette át. A mechanizmusban ez idáig nem vett részt Ciprus, Málta, Szlovákia, Szlovénia, Liechtenstein, Portugália, Lengyelország, Litvánia, Csehország, Görögország, Bulgária és Magyarország.

MTI