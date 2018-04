Klaus Iohannis gratulált Paolo Gentiloninak

2018. április 19. 16:48

Klaus Iohannis román elnök gratulált csütörtökön Bukarestben Paolo Gentiloni olasz kormányfőnek, hogy az olasz hatóságok az utóbbi időben jelentős mértékben csökkentették a migrációs áramlat nyomását a Földközi tengeren, a román elnök az európai külső határok védelmének erősítésének szükségességét is hangsúlyozta.

A román elnök csütörtökön hivatalában fogadta az olasz miniszterelnököt, akivel egyebek mellett az Európai Uniót érintő közös kihívásokról egyeztetett. Iohannis elmondta: az olasz kormány bölcs politikája eredményes volt az utóbbi időszakban a migráció kezelése tekintetében, de rámutatott: tudatában vannak annak, hogy további kihívások elé néz Európa, és ezért közös megoldásra van szükség a migráció ellenőrzésére.



Gentiloni elmondta, hogy Olaszország jelentős erőfeszítést tett, de további közös európai cselekvésre van szükség a migráció kezelése érdekében. Úgy vélte, a jelenség semmiképpen nem átmeneti jellegű, hanem több évre, akár évtizedre is kihívást fog jelenteni, ezért azt kell elérni, hogy ne legyen a migráció a bizonytalanság és a félelem forrása, hanem ellenőrzött, a gazdaság fejlődését ösztönző tényező.



A felek megbeszélésén szó volt még a 2020 utáni uniós költségvetési ciklusról, amellyel kapcsolatosan a tárgyalások a jövő év első felére is kiterjednek, amikor Románia fogja betölteni az EU soros elnökségét.



A román elnök és az olasz kormányfő találkozóját követően elhangzott az is, hogy a két ország gazdasági kapcsolatai kiválóak, a két ország kereskedelmi kapcsolatainak volumene eléri a 14 milliárd eurót, Olaszország Románia második legfontosabb kereskedelmi partnere.



Olaszországban a románok alkotják a legnépesebb kisebbséget, számuk eléri az 1,3 milliót az olasz hatóságok statisztikája szerint. Iohannis elégedetten nyugtázta, hogy ez a közösség jól beintegrálódott az olasz társadalomba. Gentiloni úgy fogalmazott, hogy a románok integráltsága Olaszországban elfogadható szintű. Korábban a két ország között éles diplomáciai konfliktus alakult ki azt köbvetően, hogy román bevándorlók Olaszországban bűncselekményeket követtek el.



Gentiloni Viorica Dancila román miniszterelnökkel is találkozott. A felek megállapodtak, hogy folytatni fogják a közeljövőben az együttes kormányülések gyakorlatát.

MTI