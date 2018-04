Gyárfás: abszurd a gyanúsításom

2018. április 19. 21:15

Abszurd felvetésnek nevezte meggyanúsítását Gyárfás Tamás volt úszószövetségi elnök és médiavállalkozó Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolásának ügyében.

Gyárfás Tamás azután nyilatkozott az Echo TV-nek a Nemzeti Nyomozó Iroda VI. kerületi épülete előtt, hogy a Fővárosi Főügyészség házi őrizetének elrendelését indítványozta, aminek értelmében hazaengedték.



Úgy fogalmazott, "itt egy manipulatív, összevágott hordalék van, és nyilván ez megtéveszt sokakat", ugyanakkor biztos benne, hogy tisztázódik a helyzet.



Szólt arról is, hogy a bizonyítéknak tekintett hangfelvételt hozzá dobták be, és ő adta át a rendőrségnek.



Hozzáfűzte: nem tett volna ilyet, ha netán úgy érzi, hogy ez rá nézve "dehonesztáló".



Gyárfás Tamás arról is beszélt, hogy korábban többször megkereste egy férfi, aki Fenyő János meggyilkolásáról is beszélgetett vele. Beszámolója szerint a férfi olyanokat mondott, hogy "na, mit szólsz ahhoz, hogy Fenyő János meghalt, ugye, milyen jól jött neked, most neked könnyebb az élet".



Gyárfás Tamás elmondása szerint ő erre azt válaszolta, könnyebb, de nem vett részt a gyilkosság előidézésében.



Hozzátette, televíziósként jól tudja, milyen könnyű összevágni úgy egy anyagot, hogy az negatív színben tüntessen fel valakit.



"Nincs titkom" - jelentette ki végül.

Gyárfás Tamást kedden vették őrizetbe, mert a gyanú szerint több mint húsz évvel ezelőtt megbízást adott Portik Tamásnak, hogy ölesse meg Fenyő Jánost.



Ügyvédje szerint a volt médiavállalkozó és magyar úszószövetségi elnök a gyanúsítás ellen panaszt jelentett be, és a "leghatározottabban" tagadta a terhére rótt cselekményt.

MTI