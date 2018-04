Kevesebb a jogosulatlan utazásszervező Magyarországon

2018. április 19. 22:04

Tisztul az utazási irodák piaca, kevesebb a jogosulatlan utazásszervező, de még mindig vannak olyan vállalkozások, amelyek a jogszabályi feltételek nélkül végzik tevékenységüket, ezért fontos az utazási iroda körültekintő kiválasztása - mondta Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) alelnöke az MTI-nek.

Az utazási irodák listája a főváros kormányhivatalának honlapján elérhető, és a MUISZ védjegye is biztosítékot jelent a fogyasztóknak. Ha valaki a nyilvántartásban nem szereplő utazásszervezővel utazik, akkor hibás teljesítés vagy a teljesítés elmaradása esetén nem, vagy csak korlátozottan érvényesítheti fogyasztói jogait - figyelmeztetett.



Molnár Judit kiemelte az utazási szerződés megkötésének szükségességét. Ha az ügyfél utazásközvetítőnél foglal, a szerződésnek mindkét fél - az utazásszervező és az utazásközvetítő - pontos adatait, elérhetőségét tartalmaznia kell. Az utazásszervező fizetésképtelensége esetén fedezetet nyújtó vagyoni biztosítékot is fel kell tüntetni a szerződésben - hangsúlyozta.



Azt is kiemelte, hogy az utazási szerződésben fel kell tüntetni az utazás teljes bruttó költségét, egy összegben. A MUISZ évek óta szorgalmazza a bruttó árazás jogszabályi előírását, hogy az utasokat ne érje meglepetés - emlékeztetett. Ugyancsak elengedhetetlennek nevezte a biztosítás megkötését is, ennek hiányában akár több milliós fizetési kötelezettsége is keletkezhet az utasoknak - mondta Molnár Judit.



Az utazási irodák szolgáltatásait évente nagyjából 1 millió ember veszi igénybe. Rendszerint a közvetlen charterjáratokkal elérhető tengerparti nyaraló programok, valamint a távoli, egzotikus úti célokra választják az utazási irodák szolgáltatásait - mondta.



A legnépszerűbb úti célok között idén nyáron nincs jelentős változás. A legnépszerűbb tengerparti üdülőhelyek közül kiemelte Horvátországot, Görögországot és Törökországot, de egyre többen választják ismét Egyiptomot. Ugyancsak kedveltek az európai és tengerentúli kulturális körutazások, illetve egyre nagyobb számban vesznek részt magyar utasok a világ minden tájára induló tengeri hajóutakon - ismertette.

MTI