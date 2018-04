Az amerikai kormányzat nem változtat Kuba-politikáján

2018. április 19. 23:07

Az amerikai kormányzat nem változtat a Kuba-politikáján - hangsúlyozta csütörtökön a Fehér Ház, amely az új kubai elnök eskütétele után adott ki közleményt.

Az állásfoglalás hangsúlyozta: az amerikai kormány továbbra is a kubai népet támogatja, de változatlanul elutasítja annak lehetőségét, hogy a kubai hadsereg és a biztonsági szolgálatok pénzalapokhoz jussanak.



Az amerikai közszolgálati rádió (NPR) meg nem nevezett kormányzati forrásokat idézve közölte: az Egyesült Államok nem számít arra, hogy a kubai nép nagyobb szabadságnak örvendhet a Castro-fivérek által kiválasztott utód irányítása alatt, ezért Washington továbbra is a szabadságot és felvirágzást követelő kubaiakkal vállal szolidaritást.



Donald Trump elnök - aki Abe Sindzó elutazása után is Floridában tartózkodik- egyelőre nem nyilatkozott meg az új kubai elnök, Miguel Diaz-Canel beiktatásáról.

Letette a hivatali esküt Kuba újonnan megválasztott elnöke, Miguel Díaz-Canel

Letette a hivatali esküt Miguel Díaz-Canel, a kubai államtanács volt első alelnöke, aki a 86 éves Raúl Castrót váltja a kommunista állam élén – jelentette be a kubai nemzeti választási bizottság csütörtökön.

Az 57 éves egykori villamosmérnök elnökségével új korszak kezdődik a közel hat évtizeden át a Castro fivérek – Fidel és Raúl – vezette karibi szigetországban.

Miguel Díaz-Canelt, az új kubai vezető (MTI/EPApool/Guillaume Horcajuelo)

A 73 éves Salvador Valdés Mesa veterán politikus Díaz-Canel első helyettese lett. Korábban az öt alelnök egyike volt. Szakértők szerint mindenekelőtt gazdasági téren várják az új elnököt Kubában, aki képes lesz a stagnáló (2017-ben 1,6 százalékos volt a GDP-növekedés) és a meggyengült Venezuela importjától és segítségétől függő gazdaság talpra állításához szükséges reformok levezetésére.

Az elődei által vezetett szocialista forradalom, egyszersmind a Raúl Castro eddigi elnök alatt megkezdett gazdasági reformok folytatását ígérte csütörtökön első beszédében Kuba új elnöke, Miguel Díaz-Canel.

Az 57 éves politikus, akit a szavazatok 99,83 százalékával választottak meg szerdán a parlament két ülésszaka között a törvényhozás feladatait ellátó államtanács elnökének, hangsúlyozta: hivatalba lépésének első gondolatai a „történelmi nemzedék” felé irányulnak, amely a kubai forradalom 1959-es győzelme óta vezeti az országot. Hozzátette: az ország vezetése nem feledheti el Kuba népe iránti kötelezettségét sem.

„A mandátumot a forradalom folyamatosságáért kaptuk” – tette hozzá a parlament előtt mondott, a televízió által közvetített beszédében a politikus, hangsúlyozva, hogy „nincs helye a kapitalizmus visszaállításának a szigetországban, ahol csak a kommunista párt képes garantálni a kubai nép biztonságát és jólétét”.

