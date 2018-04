Munkanapként közlekedik szombaton a 3-as metró

2018. április 20. 10:24

A 3-as metró a hétköznapi, a közösségi közlekedés többi járata a tanszünetben, pénteken érvényes menetrend szerint közlekedik szombaton a munkanap-áthelyezés miatt.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-hez eljuttatott közleményében felidézte: most szombaton dolgozzuk le az április 30-i pihenőnapot.



Az éjszakai közlekedésben szombatra virradó éjszaka munkanapi menetrend lesz érvényben. A 2-es és a 4-es metró a pénteken éjjel megszokott módon hosszabb üzemidővel, éjjel fél egyig közlekedik.



Szombaton az iskolaszünetben érvényes pénteki munkanapi menetrend lesz érvényben Budapesten. A 3-as metró a munkanapokon megszokott közlekedési rend szerint 20.30-ig Kőbánya-Kispest és a Lehel tér között jár. A Lehel tér és Újpest között ebben az időszakban továbbra is metrópótló busz viszi az utasokat. Este 20.30 után a teljes vonalon pótlóbuszok közlekednek.



A május elsejei ünnepnaphoz kapcsolódó hosszú hétvégén is változások várhatók. Jövő szombaton a 3-as metró teljes vonalán pótlóbusz közlekedik, a további három napon, vasárnap, hétfőn és május elsején, kedden teljes üzemidőben Kőbánya-Kispest és a Lehel tér között közlekednek a 3-as metró szerelvényei.

MTI