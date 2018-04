PDSZ: legyen önálló oktatási minisztérium!

2018. április 20. 14:07

Önálló oktatási tárca létrehozását követeli az új kormánystruktúrában a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ).

Szűcs Tamás, aki ügyvezető elnökként irányítja a szakszervezetet, miután Mendrey László korábbi elnököt visszahívták tisztségéből, pénteki budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: levélben fordulnak Orbán Viktor miniszterelnökhöz, kérve, hogy a kormányalakításkor szüntessék meg az Emberi Erőforrások Minisztériumát (Emmi). "A korábbi hagyományoknak megfelelően" minden jelentős ágazatnak - így az oktatásnak is - legyen önálló minisztériuma, az ágazatot minél nagyobb szakértelemmel irányító minisztere. Erre most itt a lehetőség - mutatott rá.



A szakszervezeti vezető a jelenlegi oktatási államtitkárság Szalay utca épülete előtt úgy fogalmazott: az Emmi tehetetlen óriás, nem képes az egyes ágazati érdekeket megfelelően képviselni.



Hozzátette: egy ágazatot egy felkészült szakember képes megfelelően irányítani, és ehhez önálló minisztérium is szükséges.



Ami az Emminél történt, az szerinte úgy jellemezhető, hogy a bába nem értett minden komplikált szülés levezetéséhez, és nem is tudta képviselni az egyes ágazatok érdekeit.



Az érdekvédő szerint Balog Zoltán tárcavezető a területnek "nem volt jó pásztora", s ha nem tölti be ezt a posztot a jövőben, nem fogják sajnálni, "távozzon nyugodtan".

Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) újonnan megválasztott ügyvezető elnöke sajtótájékoztatót tart az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) Oktatásért Felelős Államtitkársága előtt Budapesten 2018. április 20-án. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt



MTI