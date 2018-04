Bukaresti vita a nagykövetség átköltöztetéséről

2018. április 20. 14:18

Nincs egyetértés Bukarestben az állam vezetői között Románia nagykövetségének átköltöztetéséről

A bukaresti szociálliberális kormány nem konzultált a külkapcsolataiban meghatározó szerepet játszó jobboldali államfővel arról a szándékáról, hogy áthelyezze Tel-Avivből Jeruzsálembe Románia izraeli nagykövetségét, Klaus Iohannis államfő pedig elhamarkodottnak tartana egy ilyen lépést - derült ki az elnöki hivatal pénteki közleményéből.

Előző este egy televíziós műsorban Liviu Dragnea, a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke - Viorica Dancila kormányfőt is megelőzve - elsőként beszélt a román vezetők közül eldöntött tényként arról, hogy Bukarest is követi az Egyesült Államok példáját. Dragnea szerint a Dancila-kabinet szerdai ülésén memorandumot fogadott el arról, hogy Románia megkezdi az eljárást izraeli nagykövetségének Jeruzsálembe költöztetése ügyében.



Az elnöki hivatal szerint a kormány nem kérte ki Iohannis véleményét, aki szerint egy ilyen döntést csak mélyreható elemzés nyomán lehetne meghozni, és csakis akkor, ha a - Jeruzsálem státusát központi témaként kezelő - közel-keleti béketárgyalások lezárulnak, és az érintett felek között végleges megállapodás születik erről.



"Románia külpolitikai döntéseinek letéteményeseként és Románia alkotmányos képviselőjeként Klaus Iohannis megerősíti, hogy Románia álláspontja nem változott a közel-keleti békefolyamatot illetően. A román elnök továbbra is szükségesnek tartja az izraeli-palesztin konfliktus igazságos rendezését, a kétállami megoldást, amely két, békében és biztonságban egymás mellett élő állam, Izrael és Palesztina létét feltételezi, egyedüli olyan megoldásként, amely tartósan garantálhatja a felek célkitűzéseinek teljesülését" - szögezte le a román elnöki hivatal közleménye.



Klaus Iohannis felelősségteljes és megfontolt magatartásra intette a bukaresti kormánykoalíciót, szerinte Románia megsértené a nemzetközi jogot, ha most izraeli nagykövetségének áthelyezéséről döntene.



A román ellenzéki média szerint a bukaresti kormány váratlan lépése Viorica Dancila közelgő izraeli látogatásával állhat összefüggésben. A román elnöki hivatal pénteki közleménye viszont leszögezi: a román alkotmány szerint egy ilyen döntést csak az államfő hozhat.

